Estos serían los motivos por los que Luis “Potro” Caballero y Fernanda de la Mora se separaron

La vida de los famosos no solo es seguida por lo que hacen delante de las cámaras o sobre los escenarios. Su vida privada también despierta el interés de sus seguidores y de los reporteros dedicados al mundo del espectáculo.

Un claro ejemplo de ello es la reciente separación entre los famosos Luis "Potro" Caballero y Fernanda de la Mora. Fue a finales de diciembre de 2025 que se conoció la decisión que ambos tomaron de seguir caminos distintos y es algo que dio lugar a rumores sobre el motivo de esta.

¿Por qué se separaron Luis "Potro" Caballero y Fernanda de la Mora?

Tras confirmarse que Luis "Potro" Caballero y Fernanda de la Mora decidieron dejar de ser una pareja, los rumores sobre un tercero en discordia se multiplicaron. Sin embargo, ambos se encargaron de desmentirlo y emitieron un comunicado en el que solicitaron respeto por sus vidas privadas.

En las redes sociales, ambos han seguido compartiendo postales de sus vidas, mientras la intriga de los internautas y medios de comunicación se mantiene por saber qué sucedió. Al respecto, ha sido Luis "Potro" Caballero el que se ha expresado al respecto.

¿Qué dijo Luis "Potro" Caballero de su separación?

En una reciente entrevista periodística, Luis "Potro" Caballero fue consultado sobre los motivos que llevaron a que junto a Fernanda de la Mora decidieran separarse. Lejos de esquivar la pregunta, el famoso indicó que “han sido muchas horas de trabajo, muchas horas de ensayo en las cuales muchas veces la otra parte no puede llegar a entender al cien por ciento de lo que se trata”.

Así, el “Potro” dejó entrever que su agenda laboral sería el motivo por el cual la relación entre ambos no pudo prosperar. “Desde la madurez, el amor y el cariño que nos tenemos tomamos la decisión”, remarcó Luis Caballero y aclaró que “nunca voy a poder hablar mal de Fernanda” y destacó que “es una extraordinaria mamá y es una extraordinaria mujer”.

El famoso sentenció que “esta es una nueva etapa para los dos” y dijo que junto a Fernanda de la Mora van a dar lo mejor de sí por su hijo Luciano “que se merece lo mejor siempre”.

