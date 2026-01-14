Muere el actor Ramón Anza: ¿Quién era y de qué murió?

En el día de ayer se conoció el fallecimiento del actor Ramón Ramírez Guerrero, quien era conocido con su nombre artístico “Ramón Anza”. La noticia fue brindada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Por medio de las redes sociales es que ANDA manifestó su profundo dolor por la muerte de su compañero quien era reconocido como socio honorario del sindicato. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ramón Ramírez Guerrero ‘Ramón Anza’. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, señaló la asociación en su mensaje.

En el breve comunicado que publicaron no se dieron detalles respecto a las causas de la muerte del actor Ramón Ramírez Guerrero. La familia tampoco ha emitido una información oficial de lo ocurrido con el famoso.

El trabajo de Ramón Anza comprendió cine, teatro y televisión. Era un hombre muy respetado y eso quedó reflejado en su posición honoraria dentro de la ANDA, algo que no se otorga a todos los actores, y que reconoce una carrera de larga duración y compromiso profesional.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ramón Ramírez Guerrero “Ramón Anza”, socio Honorario de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz. pic.twitter.com/e553Sf0VwN — Asociación Nacional de Actores (@andactores) January 13, 2026

¿De qué trata laAsociación Nacional de Actores?

La Asociación Nacional de Actores (ANDA), es un grupo de trabajadores formada por artistas de cine, teatro, radio, televisión, doblaje, stunt, centros nocturnos y demás ramas artísticas y del entretenimiento.

Es un sindicato fundado en 1934 y que trabaja de manera independiente como una organización sindical de resistencia. Fue el 29 de enero de 1934 cuando quedaron registrados legalmente ante la junta especial de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, brindando desde entonces a los trabajadores actores afiliados en México, beneficios laborales y reconocimiento como gremio.

Cabe destacar que ANDA tiene miles de integrantes que agrupan a gran parte de los actores, actrices y trabajadores de las artes escénicas en México, aunque no hay una cifra exacta pública, su representación es muy amplia.

