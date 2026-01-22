Muere querida actriz a los 92 años; la despiden con desgarrador mensaje

De nueva cuenta el mundo del entretenimiento se encuentra de luto, pues se dio a conocer que la actriz, Adela Gleijer, quien es una leyenda del entretenimiento uruguayo, perdió la vida a los 92 años. Su fallecimiento ha causado muchos mensajes de apoyo a sus familiares.

Fue el pasado 20 de enero de 2026, cuando se dio a conocer esta triste noticia por medio de la por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, quienes publicaron un emotivo mensaje, donde muestran su apoyo a sus seres queridos y la reconocen por su gran carrera.

Así despidieron a la actriz Adela Gleijer

En el mensaje que publicó la Asociación Argentina de Actores y Actrices, se puede ver que reconocen su trabajo en el cine y la televisión.

Aunque no se dio a conocer las causas de su muerte, mucho se ha comenzado a comentar sobre unos posibles problemas en su salud que tenía la actriz, normales por su avanzada edad, aunque nada de esto ha sido confirmado de forma oficial por sus familiares.

Con profundo pesar, despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas. Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos.https://t.co/3P6dAxXR1I pic.twitter.com/DJAA6WdBRm — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) January 20, 2026

Mientras tanto, sus miles de fans no han dudado en compartir algunos mensajes en sus redes sociales, donde muestran su apoyo a la familia de la querida actriz.

Para quienes desconozcan, Adela Gleijer era una actriz originaria de Montevideo, Uruguay. Comenzó en su carrera en 1956, con la obra de teatro ‘El centroforward murió al amanecer’, desde ese momento participó en una gran cantidad de proyectos que marcaron su vida.

