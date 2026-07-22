El rímel o máscara de pestañas es el cosmético más poderoso para transformar la expresión del rostro de forma inmediata. Sin embargo, la mayoría de las personas no aprovecha al máximo el potencial de su producto, limitándose a dar un par de pasadas rápidas de abajo hacia arriba.

Lograr un efecto de pestañas postizas, definidas, kilométricas, con volumen extremo y perfectamente curvadas, no depende únicamente de la marca del producto, sino de la técnica de aplicación y la preparación previa del vello.

El secreto de los maquilladores profesionales radica en manipular la física del aplicador y las propiedades de la fórmula para espesar cada pestaña sin saturarla.

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Los 7 trucos para aplicar rímel y lograr un efecto de pestañas postizas

Un error común al buscar volumen es aplicar demasiadas capas consecutivas, lo que genera grumos pesados que terminan bajando el rizo natural y haciendo que las pestañas luzcan unidas y artificiales.

El rizado en tres tiempos

Para que las pestañas simulen la curvatura de unas postizas, nunca presiones el rizador una sola vez en la base.

La forma correcta de aplicar rímel a tus pestañas para que parezcan postizas|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Esto crea un ángulo recto de "L" muy poco natural. El método correcto consiste en rizar en tres estaciones: primero presiona firmemente en la raíz, luego en los medios y finalmente realiza una ligera presión en las puntas.

El movimiento en "Zig-Zag" desde la raíz

El error más grave es empezar a aplicar el rímel desde la mitad del vello. Para conseguir volumen real y soporte estructural, coloca el cepillo en la base misma de las pestañas, realiza un movimiento vibratorio o en zig-zag de lado a lado y luego desliza hacia las puntas.

Los trucos para tener unas pestañas largas con solo rímel|Pexels: Alena Darmel

Capas dobles con fórmulas diferentes

Las máscaras de pestañas suelen dividirse en dos categorías: alargadoras, con cepillos de silicona, y de volumen, con cepillos de cerdas densas.

Si deseas el efecto postizas, utiliza ambas. Aplica primero una capa de rímel alargador para separar y definir la longitud de cada vello. Deja secar durante 30 segundos y aplica una segunda capa de rímel voluminizador para engrosar el cuerpo de la pestaña.

