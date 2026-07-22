Claudia Álvarez enfrenta dolorosa pérdida familiar y conmueve con emotiva despedida: “Gracias por elegirnos como tu familia”

A través de redes sociales la actriz Claudia Álvarez compartió un mensaje que ha conmovido a sus seguidores y colegas, ya que indicó que atraviesa por un momento de profundo dolor, pues tuvo que despedir a “Huevito” su inseparable compañero de cuatro patas.

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Mediante su cuenta de Instagram, Álvarez publicó un carrusel con varias fotografías de momentos únicos que vivió con su perrito, además las acompañó con un mensaje donde recordó que él estuvo presente desde el inicio de su relación con el productor Billy Rovzar y que incluso estuvo en el crecimiento de sus hijos.

¿Cómo despidió Claudia Álvarez a su mascota Huevito?

Con palabras llenas de amor y gratitud, la artista expresó que “Huevito” no solo fue una mascota, sino un integrante fundamental de la familia, dejando claro el enorme vacío que deja su partida después de convivir 14 años juntos: “Fuiste el mejor perro del mundo”.

Asimismo, en la publicación la artista recordó que “Huevito” llegó a su vida cuando apenas comenzaba su historia de amor con Billy, cuando se formalizó e incluso cuando comenzó a crecer la familia.

Huevito, llegaste a nuestras vidas cuando Billy y yo apenas empezábamos a construir nuestra historia juntos, y te quedaste para verlo absolutamente todo. Viviste cada mudanza, cada cambio, cada etapa de esta familia que fuiste formando con nosotros paso a paso. Viste nacer a mis hijos, fuiste el mejor perro del mundo, escribió.

Finalmente, Álvarez definió a su mejor amigo como una mascota llena de energía, de cariño y nobleza, asegurando que pese al paso de los años nunca perdió el espíritu alegre que conquistó a toda la familia.

14 años no alcanzan para agradecerte todo lo que nos diste. Fuiste parte esencial de esta familia, testigo de nuestros mejores momentos y compañía fiel en los difíciles. Hoy descansas, mi Huevito hermoso, pero te llevamos con nosotros para siempre. Gracias por elegirnos como tu familia, por tanta lealtad, por tanta ternura. Te vamos a extrañar cada día.

¿Quién es Claudia Álvarez?

Claudia Álvarez es una actriz mexicana reconocida por su trayectoria en la televisión consolidándose como una de las figuras más queridas de la pantalla. Desde 2019 está casada con el productor Billy Rovzar con quien ha formado una familia junto a sus tres hijos y se han colocado como una de las parejas más estables del medio artístico mexicano.

A través de sus redes sociales, Álvarez también comparte momentos de su vida personal como rutinas de ejercicio, vida cotidiana y la convivivencia con sus mascotas, razón por la que la despedida de Huevito conmovió a miles de sus seguidores.