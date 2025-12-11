Muere atropellada esta famosa actriz en Nueva York: el accidente le dejó el cráneo roto

La industria del entretenimiento quedó conmocionada tras confirmarse la muerte de la famosa actriz Wenne Alton Davis, quien sufrió un grave accidente en Nueva York. De acuerdo con los primeros reportes, el impacto fue tan severo que terminó con heridas fatales, dejando a familiares, colegas y seguidores profundamente consternados.

Las autoridades continúan investigando cómo ocurrieron los hechos y qué factores provocaron la tragedia de la querida actriz, que participó de importantes series como La maravillosa Sra. Maisel y New Amsterdam. Por su parte, The New York Times dialogó con el Departamento de Policía de la Gran Manzana, quien le detalló que la artista de 60 años sufrió traumatismos graves en la cabeza y el cuerpo, lo que implicó su repentino deceso.

Esto se sabe del trágico accidente que terminó con la vida de Wenne Alton Davis

El fatal siniestro ocurrió el lunes 8 de diciembre alrededor de las 9 p. m. en la calle de 3 Oeste en Midtown en Broadway, Manhattan, cuando un vehículo giró y arrolló a la actriz que estaba caminando, provocándole fuertes lesiones.

Wenne Alton Davis fue trasladada inmediatamente al hospital de Mount Sinai, pero murió horas después debido a los graves golpes en el cráneo que presentó, según informó su representante Jamie Harris.

El conductor fue identificado como un hombre de 61 años. Hasta el momento, no fue detenido debido a que las autoridades continúan realizando las indagatorias para verificar si el individuo tuvo responsabilidad o, en su caso, deslindar responsabilidades.

La cálida despedida de la actriz Wenne Alton Davis

En una entrevista con Entertainment Weekly, Harris recordó a la artista como "una luz brillante", y resaltó su amor por Nueva York, por la actuación y por su círculo de amigos y familiares. "Muchos de sus amigos han mencionado en estos días su espíritu generoso y amor por la vida. Será extrañada por todos quienes la conocieron y amaron", expresó.

A su vez, la agente señaló que Davis mantenía una importante red de amistades tanto dentro como fuera del ámbito artístico y que había mucho más por delante en su carrera. "Nadie puede creer que ya no está con nosotros", dijo entre lágrimas.