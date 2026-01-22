Muere la bebé de la cantante Kelly Medanie: ¿qué le pasó?

La cantante Kelly Medanie, quien colaboró con Babo de ‘Cartel de Santa’ en ‘Shorty Party’, contó la triste noticia de que murió Aura su bebé recién nacida. La joven se mostró en llanto el terrible momento que está atravesando, además aclaró que nunca ocultó su embarazo .

“Conmigo siempre ha sido un señor”, Marta Sánchez reacciona a las acusaciones hacia Julio Iglesias

En el video publicado dijo,“Aura se llama mi bebé, que nos acompañó, que está en el cielo, está descansando y nada, se los quiero compartir. Siempre vamos a tener su aura en nuestros corazones, creo plenamente que ella vino a completar una misión, estoy en paz y sé que ella también está en paz y con Dios".

Su testimonio fue difundido en TikTok, donde también manifestó que decidió cerrar su cuenta de Instagram y que desactivó los comentarios de este clip de aclaración. La cantante no está en condiciones de leer todo lo que los usuarios le pueden decir.

“Yo estuve embarazada, lo saben y pues tuve a mi bebé conmigo, ¿verdad? Desafortunadamente ella en este plano estuvo muy poco tiempo conmigo, con nosotros, conmigo y mi pareja. Hicimos todo lo posible por que ella estuviera bien, yo me cuidé cien por ciento, me hice todos los chequeos que me tenía que hacer y nos entregamos por completo”, explicó a sus fieles seguidores.

¿Qué ocurrió con la bebé de Kelly Medanie?

Kelly Medanie anunció en el 2025 que estaba embarazada, pero el 21 de enero de 2026 compartió un video en TikTok en donde manifestaba que su hija no logró sobrevivir a una serie de complicaciones de salud. Además, dijo que los problemas no surgieron luego del nacimiento sino que ella atravesó un embarazo de alto riesgo.

“Desde los cuatro meses (de embarazo) a mí me dijeron de un diagnóstico y decidimos continuar”,afirmó la cantante. Es por esto que tuvo que inyectarse en el estómago para que creciera la bebé y que le llegara el oxígeno.

A pesar de los cuidados que tuvo Kelly Medanie, la bebé no pudo sobrevivir. Ante tanto dolor es que la influencer decidió compartir su dolor con los seguidores.

