Los tintes de cabello aportan grandes beneficios a las mujeres, principalmente la renovación de imagen y para disimular las canas. Es por ello que en este artículo traemos para ti 5 tonos que son tendencia en junio de 2026 y, lo mejor de todo, es que se ven naturales y rejuvenecen al instante. Así puedes maquillar los ojos caídos y pequeños para que luzcan discretos y sofisticados: paso a paso.

Hay tonos de tintes de cabello que endurecen las facciones, pero hay otros que ocultan muy bien las canas y suavizan los rasgos para que la mujer se vea más fresca y joven, según un artículo de Elle. Uno de estos colores es el rubio, pero hay otros que se adecuan a tu tipo de piel e incluso a los ojos. Así puedes maquillar los ojos caídos y pequeños para que luzcan elegantes: paso a paso.

Los 5 tintes que rejuvenecen al instante

1. Blonde latte: Este tinte se asimila al café con leche y gotas de vainilla. Este color rejuvenece a las mujeres a partir de los 40 años, ya que suaviza las facciones y aporta frescura. Cabe mencionar que el tono le queda perfecto a las pieles claras con matices fríos.

5 tintes que son tendencia en junio de 2026: se ven naturales y rejuvenecen al instante|Pinterest

2. Rubio miel: Es una buena opción al suavizar facciones y aportar calidez, lo que hace que visualmente las mujeres de 40 años se vean más jóvenes. Este tono les va bien a las mujeres con ojos marrones, avellana o miel.

5 tintes que son tendencia en junio de 2026: se ven naturales y rejuvenecen al instante|Pinterest

3. Castaño luminoso: Este tinte de cabello le queda muy bien a las mujeres con piel blanca y ojos azules, verdes y oscuros. Asimismo, a las que tienen rostros ovalados y alargados.

5 tintes que son tendencia en junio de 2026: se ven naturales y rejuvenecen al instante|Pinterest

4. Caoba: Es un castaño rojizo que aporta fuerza, luminosidad y personalidad. Es una buena opción para las mujeres con pieles claras y neutras, así como para las que suelen usar maquillaje. También les va bien a las personas que tienen los ojos verdes, avellana y marrón.

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5. Marrón chocolate: Este tinte es ideal para las mujeres con piel blanca, tirándole a amarillo. Asimismo, para las morenas con ojos verdes, avellana y verdes.