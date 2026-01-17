Muere entrañable cantante durante un vuelo que realizaba hacia Estados Unidos

La música dominicana está de luto tras el fallecimiento de uno de los artistas más queridos y que más impactó a las personas con su música, letras y pasión por el arte. Aquí te contamos todo sobre este lamentable hecho.

¿Por qué falleció Félix Rosario?

El pasado miércoles 14 de enero lamentablemente el cantante y compositor dominicano Félix Rosario perdió la vida cuando realizaba un vuelo desde Santiago de los Caballeros a Nueva Jersey, Estados Unidos. A pesar de que hasta el momento no hay información oficial sobre lo que ocasionó su fallecimiento uno de sus amigos dijo que el artista había presentado un dolor en el pecho y que su salud estaba afectada, incluso la madre del cantante lo convenció para viajar a Estados Unidos y atenderse, sin embargo, el artista perdió la vida durante el vuelo.

¿Quién fue Félix Rosario?

Félix Rosario tenía tan solo 54 años de edad y destacó mucho en la música teniendo grandes éxitos como “El gatico" y "Déjame volver" , temas con los que se ganó el cariño, respeto y admiración de su público, pues siempre se entregó por completo a su pasión por la música, especialmente en el género de la bachata. Su música puso a bailar y cantar a más de una persona pues su voz era reconocible y muy característica.

Trás la pérdida del artista, Miguel de Jesús Rodríguez, locutor, abogado y amigo de Félix Rosario dijo que el dominicano fue un gran amigo y hermano, destacó algunas de sus cualidades como la generosidad y felicidad que tenía pues recalcó que el artista siempre se mantuvo optimista para alcanzar sueños y proyectos. Hasta el momento se sabe que su esposa Julissa Urbáez, junto a otras personas lo esperaban en el aeropuerto de Newark, sin embargo notaron que no llegaba por lo que se preocuparon y momentos más tarde les informaron de la trágica noticia.

El legado del artista seguirá vivo a través de su música y las generaciones a las que impactó con su talento, buena energía y actitud.

¿Qué artistas han fallecido en vuelos?

Desafortunadamente esta no es la primera vez que un artista fallece mientras realizaba un vuelo, uno de los eventos más trágicos en la música fue cuando la cantante Jenni Rivera , mejor conocida como "La Diva de la Banda" perdió la vida el 9 de diciembre de 2012 ya que el avión en el que viajaba se estrelló cerca de Nuevo León, en México.