Muere integrante de un famoso reality show; esto le pasó

De manera bastante inesperada se anunció que esta famosa participante de reality show falleció a causa de complicaciones de salud. En su momento fue sumamente reconocida, pues su caso se presentó con demasiado asombro delante de los espectadores. Así es la historia de Charity Pierce, quien vivió un cambio de vida tras pesar 360 kilos. Esto pasó con la estrella de dicho programa.

¿Qué pasó con esta ex participante de reality show?

La situación de la noticia del deceso de la famosa fue totalmente dura de leer para todos los que la conocieron. Se indica que vivía desde hace uno o dos meses en cuidados paliativos. Aunque se indicó que tuvo (o tenía) cáncer, no se especificó la enfermedad que le complicó la vida en sus últimos momentos. Se aseguró que tenía linfedema y mucha agua en los pulmones.

La información que se compartió llegó vía una de sus hijas, quien aseguró en Facebook que ante la presión mediática, tuvo que soltar la noticia de que la señora de 50 años falleció el pasado martes 27 de enero a la 1:20 de la mañana.

“No iba a publicar sobre esto. Pero… las llamadas y los mensajes de texto me hacen sentir como si la cabeza estuviera en llamas. Casi toda la familia inmediata lo sabe, así que mi madre falleció hoy. Está despierta con su mamá, su hermano y su hermana, y finalmente está en paz. Charity, vuela alto, mamá. Espero que sepas cuánto te quiero y lo agradecida que estaba de poder estar a tu lado mientras dabas tu último aliento”.

¿Por qué esta mujer se hizo famosa tras el reality show?

El programa que la llevó a la fama fue My 600-lb Life, que era un contenido que mostraba casos extremos de personas con obesidad. Charity llegó a pesar hasta 360 kilos antes de darse cuenta que vivía en un estado de salud completamente equivocado, por ello bajó hasta los 270. Sin embargo, su cuerpo sufrió demasiado por el cambio, se confirmó el cáncer que muchos aseguran fue la causa del deceso… y además tuvo que buscar la reconciliación con sus hijos.