Muere querida actriz y comediante a los 86 años de edad a causa de una TERRIBLE enfermedad

El medio de la actuación y la comedia se encuentran de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Penelope Keith, actriz y comediante británica, a los 86 años de edad. De acuerdo con la información compartida por sus familiares, la actriz murió en su casa en Surrey, cerca de Londres. La información fue difundida el pasado lunes 29 de mayo.

¿De qué murió Penelope Keith?

La reconocida actriz murió a causa de cáncer aunque hasta el momento se desconoce qué de qué tipo era. “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Dame Penelope Keith, quien falleció en paz tras luchar contra el cáncer en su casa de Surrey, donde residió durante más de 50 años”, fue parte del comunicado que emitió la familia de la querida humorista. Por otro lado, los familiares de Penélope expresaron su agradecimiento a todo el cuerpo médico que mantuvo gran atención a la actriz.

Luego de la lamentable noticia diversos seguidores de la actriz han mostrado muchas muestras de cariño y mensajes de condolencias. Por su parte el exministro de Cultura Jeremy Hunt se pronunció ante los hechos diciendo que Penelope “ayudó a los británicos a reírse de sí mismos”.

¿Quién era Penelope Keith?

A pesar de que Penelope Keith inició su carrera como actriz en los escenarios del teatro, específicamente en el Royal Shakespeare Company en 1963 su carrera tuvo amplio reconocimiento en la pantalla chica y grande. Dentro de sus logros más importantes sobresale el Premio BAFTA POR The Good Life, proyecto en el que dió vida al personaje de Margo Leadbetter. Por otro lado, también alcanzó gran fama gracias a su papel como Audrey Forbes-Hamilton en la serie To the Manor Born, serie emitida entre 1979 y 1981 misma que tuvo cerca de 24 millones de espectadores.

A pesar de haberle dado vida a personajes profundos, también dirigió su trabajo a programas para niños ya que apareció en el programa infantil Teletubbies e incluso fue parte de anuncios comerciales de productos, que iban desde Pimm's hasta plumas de escribir. En 2014 tuvo el reconocimiento como “Dama del Imperio Británico” debido a su activa participación dentro del mundo del arte y de la beneficencia.

Su legado y obra vivirán para siempre a través de todo el trabajo que realizó en teatro, cine y televisión.