MasterChef 24/7: de la cocina al cabello, el truco viral con café para teñir las canas

El café dejó de ser un ingrediente exclusivo para preparar bebidas y postres, como se ha utilizado en la cocina de MasterChef 24/7, para convertirse en uno de los remedios caseros más comentados en redes sociales. En plataformas como TikTok e Instagram, miles de usuarios aseguran que puede ayudar a disimular las canas de forma natural, sin recurrir a tintes químicos. Pero, ¿qué tan efectivo es este truco viral? Te contamos cómo se aplica.

Las canas pueden ser un problema para muchos y este tinte casero es una solución económica.

MasterChef 24/7: el truco viral con café para tapar las canas

El truco más viral consiste en usar café muy concentrado como enjuague o mascarilla temporal para oscurecer ligeramente las canas, especialmente en personas con cabello castaño o negro.

Así se prepara el tinte casero con café:



Prepara 2–3 tazas de café muy fuerte (o un espresso muy concentrado) y déjalo enfriar. Lava el cabello y retira el exceso de agua. Vierte el café sobre el cabello o aplícalo con una brocha, insistiendo en las zonas con canas. Déjalo actuar entre 20 y 60 minutos. Algunas personas usan un gorro de ducha para evitar que gotee. Enjuaga solo con agua fría o tibia, sin champú.

En general, el café es seguro para la mayoría de las personas, sin embargo, quienes han probado este truco viral refieren qye conviene hacer una prueba en una pequeña zona si tienes el cuero cabelludo sensible. También puede manchar toallas, ropa y superficies.

Este truco se volvió popular principalmente porque es barato, casero, evita el uso de tintes químicos y da un brillo extra al cabello en algunas personas. Sin embargo, algunos señalan que no reemplaza un tinte si buscas una cobertura completa de las canas. Si tu objetivo es ocultarlas durante varias semanas, un tinte semipermanente o permanente ofrecerá resultados mucho más uniformes y duraderos.

En resumen, el truco del café puede ayudar a disimular ligeramente el cabello gris de forma temporal, pero las publicaciones virales suelen mostrar resultados más llamativos de lo que la mayoría de las personas consigue en la práctica. Asimismo, la receta cambia en las diferentes publicaciones, ya que algunas agregan otros ingredientes como la canela.

MasterChef México 2026: los beneficios del café en el cabello

De acuerdo con la revista especializada Healthline, la cafeína actúa bloqueando hormonas que dañan los folículos, al tiempo que mejora la circulación sanguínea para fortalecer las hebras desde la raíz. Además de aportar brillo y suavidad, este ingrediente funciona como un tinte natural efectivo para oscurecer canas de forma sencilla.

La cafeína también ayuda a estimular el crecimiento capilar y combatir la pérdida de cabello.|Canva

Con respecto al truco del café indica la publicación: "Es una solución rápida para disimular las canas si tienes el cabello castaño o negro. Para obtener mejores resultados, usa café fuerte, como un espresso".

Asimismo, explica que más allá del crecimiento, el café mejora significativamente la textura y el brillo del cabello gracias a la presencia de flavonoides, que son antioxidantes que promueven la regeneración capilar. El enjuague con café suaviza el tallo del cabello, reduciendo el frizz y facilitando el desenredado sin eliminar los aceites naturales, lo que ayuda a retener la humedad y proporciona un brillo saludable.

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