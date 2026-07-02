¿México puede ganar vs. Inglaterra en el Mundial 2026? Esta es la predicción de Mhoni Vidente que ilusiona a todo el país:

A través de los años, Mhoni Vidente se ha convertido en una de las personalidades más destacadas en cuanto a las predicciones, pues una gran cantidad estas se han cumplido y dejado un gran asombro dentro de sus seguidores, pues incluso hay quienes confían su día a día en sus dones.

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Hablar de la actualidad, es inevitable hablar sobre el deporte, en específico el fútbol, pues la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se ha convertido en tema de conversación e incluso de unión, porque “¿Y si sí?”, por lo que cada una de sus visiones respecto al equipo mexicano han generado incertidumbre.

¿Cuál es la predicción de Mhoni Vidente respecto a México vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

De acuerdo con las primeras palabras de esta figura, habría dicho que México vencerá a Inglaterra en los octavos de final este domingo en el Estadio Ciudad de México, en un partido que de ser cierto, sería histórico para la Selección Nacional.

Pero el drama no termina ahí, pues Mhoni Vidente ha señalado que la victoria se quedará en casa tras una tanda de penales tras más de 120’ minutos con un marcador 0-0, dejando quizá el partido más intenso que ha vivido México en toda su historia dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

¿Qué más predicciones ha hecho Mhoni Vidente respecto a esta instancia del Mundial 2026?

Las predicciones de Mhoni Vidente no han parado ahí, pues también sugiere que Gilberto Mora, la joya mexicana estaría por llegara a uno de los clubes más importantes de todo el mundo este año.

De acuerdo con la vidente, ha visto la carta del Sol y se espera que llegue una oferta millonaria por el actual jugador de los Xolos de Tijuana por parte del Barcelona o el Real Madrid, dejando una cifra record por un jugador mexicano.

