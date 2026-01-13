Muere famoso conductor de televisión; así lo anunciaron en vivo

El mundo televisivo se encuentra consternado debido a que un querido conductor de televisión perdió su vida. Ante esto es que sus compañeros dejaron mensajes conmovedores en las redes sociales.

Quien perdió la vida es el periodista Ezequiel Pérez, que por años fue parte de una reconocida cadena de televisión. Así es que sus compañeros lo recordaron describiendo su personalidad: “un colega incansable, trabajador ejemplar, amante del cine, escritor, periodista y comunicador extraordinario”.

Por medio de las redes sociales, los colegas Ilia Calderón y Enrique Acevedo, dejaron un mensaje para reconocer su labor como periodista y comunicador. Silvia Salgado no quiso quedarse fuera del último adiós al periodista.

¿Qué le ocurrió al periodista Ezequiel Pérez?

Ilia Calderón incluso compartió que se reunió con el fallecido comunicador televisivo el 25de diciembre del año pasado; así es que comentó que él le había dicho que tenía muchas ganas de recuperarse debido a que estaba atravesando problemas de salud. Sin embargo, por el momento no se ha confirmado la causa de la muerte.

“Desde que llegué a Estados Unidos en 2001 me abriste los brazos y no los volviste a cerrar. Trabajamos juntos en ‘Los dos lados del Palmetto’. El pasado 25 de diciembre me prometiste que ibas a mejorar y nos veríamos a tu regreso a Miami”, escribió la periodista.

Este fue uno de los mensajes de despedida.|Instagram

La periodista también agregó a la despedida “ya nos veremos Eze. Te quiero siempre, tu Ilita”. Además, en otra historia expresó “descansa, Eze. Dejaste una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de compartir contigo”.

El último adiós a Ezequiel

Enrique Acevedo escribió para su colega “te vamos a extrañar, querido Eze. Tu huella queda en cada historia contada y en quienes tuvimos la suerte de trabajar y aprender a tu lado”.

Por otro lado, Silvia Salgado hizo una sentida publicación en la que dijo:

“Hoy el cielo huele a cafecito cubano. Don Ezequiel, seguramente anda por ahí, repartiendo sonrisas y sirviendo su café con amor. Aquí nos quedamos con ese aroma que permanece en nuestras memorias. ¡Siempre lo recordaré, Don Eze!”.

