Muere famoso cantante de cumbia, de forma SINIESTRA, en fiesta en la que fue contratado

El medio artístico se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Cristian Anderson Torres Zamora, mejor conocido como Andy Torres, quién fue un destacado cantante peruano de tan solo 30 años de edad. La noticia ha dejado consternados a seguidores y colegas del cantante ya que la situación en la que perdió la vida fue trágica y sorpresiva. Andy fue uno de los artistas más sobresalientes en el género de la cumbia, su estilo tropical y su talento lo hicieron ganarse el cariño del público. Antes de incursionar en la música, el cantante fue suboficial en el ámbito policial de su país de origen.

¿Cómo murió Andy Torres?

Andy Torres perdió la vida a causa de un ataque armado. Los hechos ocurrieron durante la madrugada en la 'Zona H' del centro poblado Huaycán, ubicado en el populoso distrito de Ate. El artista acudió a un evento en donde había sido contratado junto a otros músicos. De acuerdo con los reportes, dos sujetos se infiltraron en la fiesta y atentaron contra el joven de forma directa a través de siete impactos de bala. Lamentablemente el artista perdió la vida al instante debido a que las balas atravsaron su cabeza. Por otro lado, este hecho dejó heridos a dos integrantes de la agrupación, uno de ellos recibió un balazo en la mano por lo que tuvo que ser trasladado de forma urgente al hospital de Huaycán.

Luego del terrible acto cometido los responsables huyeron en un vehículo, sin embargo actualmente las autoridades se encuentran realizando una investigación para dar con el paradero de los delincuentes. Además de esto se investiga si los sujetos conocían al cantante y si el ataque fue planeado. Testimonios y cámaras de seguridad son parte de los elementos que se están tomando en cuenta.

¿Quién era Andy Torres?

Andy Torres fue un famoso cantante de cumbia de 30 años de edad que lamentablemente perdió la vida luego de recibir impactos de bala en un evento. El joven destacó por tener un estilo fresco que ponía a bailar y cantar a todo el público. Andy lucho por cumplir su sueño de abrir camino en la música por lo que tocó en antos, recintos y diversos lugares populares de la capital de Perú.

