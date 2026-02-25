Muere famoso influencer a los 22 años tras sufrir un accidente automovilístico

El mundo del internet lamenta la pérdida del famoso influencer francés Young Mevlyn, mejor conocido en redes como “4Melvn”. El chico murió a los 22 años luego de sufrir un accidente automovilístico a las afueras de París durante la madrugada del 23 de febrero. De acuerdo con los reportes, el joven perdió el control de su vehículo y se impactó contra un muro de contención. Desafortunadamente, aunque los servicios de emergencia llegaron rápidamente, fue declarado sin vida en el lugar. Por el momento, las autoridades francesas continúan investigando la causa exacta del incidente.

¿Qué le pasó a Young Mevlyn? Lo que se sabe del accidente

De acuerdo con los reportes emitidos por medios franceses, el accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana en la autopista A6b, cerca de Wissous, en Essonne, con dirección a París. Aún no se confirma por qué el joven perdió el control del vehículo, pero eso provocó que impactara contra la barrera de seguridad. Hasta ahora no se ha determinado si hubo factores como exceso de velocidad, cansancio o una falla mecánica, por lo que la investigación continúa abierta.

¿Quién era Young Mevlyn, conocido como “4Melvn”?

Young Mevlyn era parte de la generación de creadores de contenido que impactaron en el mundo del TikTok. Era conocido por crear videos relacionados con la música, estilo de vida y consejos de moda, conectando principalmente con jóvenes de su generación. Su contenido destacaba por contar con una estética cuidada y su deseo de crecer en las redes sociales. Aunque no la rompió de inmediato, poco a poco estaba logrando colarse dentro de los influencers europeos mejor posicionados.

Reacciones en redes: un adiós lleno de mensajes

Al difundirse la noticia, los usuarios rápidamente empezaron a compartir mensajes de despedida y con condolencias para su familia. Muchos destacaron que el momento fue inesperado y trágico por la corta edad que tenía. Con este evento muchos recordaron lo rápido que puede cambiar la vida en un segundo.