Conductores de Ventaneando reaccionan a la muerte de Héctor Zamorano y revelan detalles de sus últimos años

La muerte de Héctor Zamorano, integrante de la primera generación de La Academia, tomó por sorpresa al público, los fans y a los conductores de Ventaneando, quienes reaccionaron en vivo con evidente tristeza y consternación ante el lamentable hecho. Durante el programa, Pati Chapoy y el resto del equipo se enlazaron en directo con Estrella y Wendolee, amigas cercanas del cantante, para platicar un poco y conocer un poco de lo sucedido. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Héctor Zamorano.

Así reaccionaron en Ventaneando al fallecimiento del integrante de la primera generación de La Academia

La partida de Héctor Zamorano creó un fuerte impacto en los conductores, creando una atmósfera emotiva en el programa. Los conductores recordaron el paso de Héctor por el reality que marcó a todo un país y destacaron el cariño que el público tiene por él y el resto de la primera generación de La Academia.

Pati Chapoy y los conductores de Ventaneando platicaron en vivo con Estrella y Wendolee

Durante la transmisión en vivo, Estrella y Wendolee se conectaron a través de una videollamada con Pati Chapoy y el foro de Ventaneando para platicar un poco de la dolorosa noticia. Durante la llamada, hablaron sobre el fuerte vínculo que compartían, algunos recuerdos personales, pues ellas y varios exacadémicos mantenían un fuerte vínculo con él desde sus días en La Academia. Ambas cantantes coincidieron en que su partida fue inesperada y dolorosa para quienes lo conocieron de cerca.

Estrella y Wendolee, exintegrantes de La Academia, rompen en llanto ante la muerte de Héctor Zamorano: “Cuando alguien no te quiere contestar es porque no se siente bien”

Lo que se sabe sobre los últimos años de Héctor Zamorano

Uno de los momentos más sensibles de la conversación fue cuando Ricardo Manjarrez preguntó si su fallecimiento tenía que ver con sus fuertes problemas de salud mental. Ellas confirmaron que el cantante atravesaba por un periodo complicado a nivel emocional, lo cual incluso provocó un distanciamiento entre ellos, a pesar de la cercanía y de que incluso vivieron juntos por algún tiempo.

¿De qué murió Héctor Zamorano?

Hasta el momento no se tiene información oficial sobre la causa de muerte del cantante. Los conductores, al igual que Estrella y Wendolee, piden respeto a los familiares y evitar caer en especulaciones.