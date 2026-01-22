Muere famoso payaso: Así encontraron su cuerpo abandonado

El pasado martes 20 de enero de 2026, se dio a conocer que Tun Tun Piernas Locas, un payasito originario de Veracruz, lamentablemente perdió la vida, una noticia que marcó a su público y sus colegas, mismos que lo despidieron con gran cariño y muchos mensajes de apoyo.

Tras darse a conocer el fallecimiento de Jaime Efraín Temoxtle Contreras, mejor conocido en su gremio y por sus fans como Tun Tun Piernas Locas, se confirmó que su cuerpo iba a ser velado rodeado de sus amigos y familiares.

Al Extremo | Programa 21 de enero del 2026

Así va a ser la despedida de Tun Tun Piernas Locas

Será el día de mañana, jueves 22 de enero, cuando se le rinda homenaje de cuerpo presente en la explanada del malecón, sitio que era muy especial para Tun Tun Piernas Locas y sus fans, ya que era el lugar en donde acostumbraba a dar show. Sin embargo, su inesperada partida, la cual sucedió el pasado domingo, sorprendió a familiares y amigos.

Finalmente, se mencionó que será el 22 de enero a las 11 horas, cuando se rinda homenaje y el gremio de payasos compartió un mensaje en el que aseguraron que habrá una sorpresa a todos los asistentes.

Será un homenaje lleno de aplausos, recuerdos y amor, para despedirlo como él merecía: entre la gente que tanto quiso. Invitamos a llevar un globo blanco de helio para soltarlo al cielo como símbolo de gratitud, despedida y esperanza

¿De qué murió Tun Tun Piernas Locas?

De acuerdo con las primeras versiones que circularon en redes sociales, Tun Tun Piernas Locas había informado que sufrió el robo de su equipo de trabajo y de unos celulares. Su cuerpo fue encontrado en su propio vehículo en la colonia Dos Caminos de Veracruz.

Hasta el momento, no se conoce la causa exacta del fallecimiento de Tun Tun Piernas Locas, ya que la investigación sobre el caso se sigue desarrollando.

