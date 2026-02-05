Muere hermana de Edith Márquez tras luchar con dura enfermedad

Este miércoles 4 de febrero se confirmó la muerte de Lily Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez y madre del actor José Camar. Fue en redes sociales que la triste noticia comenzó a difundirse y en donde ya se conocía que luchaba contra una dura enfermedad.

Como siempre, las plataformas digitales no solo se encargan de entretener a los internautas sino que se convierten en espacios de despedida cuando la muerte golpea la puerta de algún ser querido. En el mundo de los famosos la masividad es aún mayor y es por eso que la despedida a Lily Márquez nutre hoy las redes.

¿Cómo se conoció la muerte de Lily Márquez?

El encargado de difundir la triste noticia sobre la muerte de Lily Márquez fue su hijo, el actor José Camar, quien es sobrino de la reconocida cantante Edith Márquez. El joven eligió su cuenta oficial de Instagram para despedirse de su madre con una serie de fotografías y un emotivo mensaje.

“Lamentablemente, hoy mi mamá falleció”, señala el posteo de José Camar. El actor aprovechó para agradecer “a todas las personas que apoyaron en el GoFundMe, compartieron y enviaron mensajes de ánimo durante este tiempo tan difícil”.

¿De qué murió la hermana de Edith Márquez?

Lily Márquez tenía 57 años de edad y había sido diagnosticada de cáncer de mama. Hace una semana atrás, su hijo publicó un video en donde aparece junto a ella solicitando ayuda económica para costear los gastos de los cuidados paliativos a los que su madre había sido derivada.

Esto se debe a que los médicos confirmaron que el cáncer se había extendido a los huesos y médula ósea de la hermana de Edith Márquez. La metástasis fue el último paso que esta dura enfermedad hizo para finalmente arrebatarle la vida a Lily Márquez. Ahora, son los internautas los que comparten el dolor de la familia y la despiden con sentidos mensajes.