Cuáles son los tonos de uñas que combinan con todo

En el mundo de la manicura nos podemos encontrar con una gran cantidad de tonos de uñas, pero hay que saber usarlos para que no solo queden bien con nuestra piel sino con el objetivo que buscamos.

Los tonos de uñas que combinan con todo son los colores neutros, clásicos y minimalistas. Estos colores se adaptan a cualquier prenda, color de ropa o evento formal e informal. Son infalibles por lo que puedes confiar en ellos para cualquier ocasión.

¿Cuáles son los tonos de uñas universales?

Los tonos de uñas universales nos permiten poder estar seguras de nuestra manicura y lucir bien en todo momento. Estos son:

Nude o piel: Imita el color natural de tus manos.

Blanco lechoso (Milky): Menos estridente que el blanco tiza puro.

|Imágenes de Pinterset

Rosa claro: Aporta un aspecto limpio, saludable y discreto.

Beige o arena: Elegante, cálido y excelente para la oficina.

Gris topo (Taupe): Mezcla de gris y marrón muy sofisticada

Clásicos Atemporales

Rojo quemado: Funciona como un neutro en el mundo de la moda.

Negro absoluto: Aporta un contraste moderno, elegante y rebelde.

|Crédito: Graphix

Transparente con brillo: Resalta la uña natural sin competir con la ropa.

Estilos Combinables

Francesita clásica: Línea blanca fina con base rosada o nude.

Efecto "Glazed donut": Base nude con un toque sutil de polvo perlado.

Por otro lado si prefieres una recomendación más específica relacionada con el color de piel, pues deberás tener en cuenta lo siguiente:

Pieles Claras

Rosa pastel: Resalta la delicadeza de las manos sin palidecerlas.

Luce uñas rosas almendradas|Pinterest

Nude rosado: Cancela los subtonos azules o venas marcadas.

Blanco lechoso: Aporta luminosidad limpia y un contraste suave.

Gris perla: Una alternativa moderna que complementa la piel fría.

Pieles Medianas / Oliva

Beige cálido: Realza el tono dorado natural de la piel.

El beige es un color elegante, pero discreto en uñas almendradas|Pinterest

Miel o arena: Sintoniza perfectamente con los matices amarillos.

Rosa viejo: Aporta un toque romántico que no se ve lavado.

Gris topo (Taupe): Crea un contraste sofisticado de base marrón.

Pieles Oscuras

Nude chocolate: Se funde perfectamente creando un efecto minimalista.

Café con leche: Destaca con elegancia sin perder la neutralidad.

Blanco tiza puro: Genera un contraste limpio, moderno y muy llamativo.

|Crédito: Instagram @salonovate

Dorado o bronce: Ideal como neutro metalizado para iluminar las manos.