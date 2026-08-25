Muere hijastra de Altair Jarabo en trágico accidente en Suiza; esto se sabe

El nombre de Altair Jarabo acapara titulares tras darse a conocer el lamentable fallecimiento de su hijastra, Paloma García, hija del empresario Frédéric García. Según informa el periodista de espectáculos, Emilio Morales, los hechos sucedieron el pasado 2 de agosto, tras un trágico accidente en Suiza, lugar en el que reside el matrimonio.

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Muere la hijastra de Altair Jarabo en trágico accidente; esto se sabe

De acuerdo con reportes locales, una joven de 23 años perdió la vida el pasado 2 de agosto tras sufrir un accidente mientras paseaba en su bicicleta. Según un comunicado de prensa, emitido por las autoridades de Paudex, en Suiza, la chica circulaba por la carretera de Bernadaz. Al llegar al cruce con Bochat, giró a la izquierda para rebasar a un auto que estaba detenido en el semáforo. “Por razones aún desconocidas, perdió el control de su bicicleta antes de estrellarse contra un muro”.

La joven fue trasladada a un hospital aledaño, en “estado crítico”. Pese al esfuerzo del personal de primera línea, la mujer fue declarada sin vida, horas después de ingresar a urgencias, debido a la gravedad de sus heridas. Según asegura el periodista Emilio Morales, esta joven es Paloma García, hija del empresario Frédéric García e hijastra de la actriz Altair Jarabo. Cabe mencionar que, al momento, ninguno de los dos han confirmado tal información, ni se han expresado al respecto.

La relación entre Altair Jarabo y Frédéric García

Altair Jarabo y Frédéric García se conocieron durante una reunión de negocios organizada por una amiga en común. Si bien no se conoce la fecha exacta en la que sucedió este primer encuentro, se dice que el flechazo fue casi instantáneo. Debido a la fuerte conexión, la pareja unió lazos matrimoniales en agosto de 2021 con una ceremonia celebrada en París, Francia. Desde entonces, se establecieron en Suiza, aunque también suelen pasar tiempo en otros países de Europa y Estados Unidos.

Recientemente, surgieron rumores de una crisis matrimonial. No obstante, estos fueron desmentidos tras aparecer juntos en París, Francia, mientras celebraban su quinto aniversario de casados.