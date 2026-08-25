“Quien no sabe hacer postres, NO puede ganar MasterChef 24/7": La CONTUNDENTE advertencia a los cocineros del top 5

Estamos a pocos días de la gran final de MasterChef 24/7 y solo uno de los 22 cocineros que entraron, podrá darse el gusto de levantar el trofeo y ostentarse como el mejor. Y para los jueces, esta persona tendrá que cumplir con diferentes parámetros que demuestren sus habilidades en la cocina, incluyendo la capacidad de preparar postres exquisitos y saber trabajar en la repostería.

Esto porque desde su perspectiva, un buen chef debe saber de todo y en su caso es todavía más importante, pues desde el día 1 tuvieron clases con Lili Cuéllar, que forma parte del selecto equipo de "Maestros del fuego". Además de que a lo largo de las 14 semanas que llevan dentro, también han recibido las visitas de otros expertos que se han encargado de compartirles sus mejores secretos y ya tendrían que dominarlos.

"Quien no sabe hacer postres, no puede ganar MasterChef 24/7", reiteraron Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, sin pensar en que terminarían decepcionados porque cuatro de los cinco cocineros no terminaron a tiempo sus platillos dulces y podrían estar poniendo en riesgo sus posibilidades de pasar a la última etapa en la cocina más famosa de México.

¿Quiénes son los 5 mejores cocineros de MasterChef 24/7?

Luego de tres meses muy intensos y de preparación intensiva, el top 5 de MasterChef 24/7 quedó conformado por: Ixdit, Lancer, Claudia, Flor y Michelle. Estos cocineros son los que sobrevivieron a los domingos de eliminación y que también lograron salvarse en las eliminaciones del top 10, caso contrario a Daniela, Julio, Carmen y Ramahá.

¿Cuándo es la FINAL de MasterChef 24/7? Fecha y horario exactos

La final de MasterChef 24/7 será el próximo domingo 30 de agosto, en punto de las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO. También se puede sintonizar a través de la app y sitio web. Para no perderte ni un solo detalle de la última cocinada, están las cámaras de acceso total en Disney+.