Muere reconocida actriz regiomontana a los 32 años, así la despidieron en redes sociales

Este martes 12 de mayo 2026 la escena teatral se vistió de luto al informarse el sensible fallecimiento de la joven actriz Pamela Marisa Melo Elbiorn, quien era ampliamente reconocida dentro del teatro regiomontano.

A través de redes sociales, Renán Moreno, actor y director, fue el encargado de dar a conocer la muerte de la también cantante, en la publicación montó un emotivo mensaje para despedir a Melo Elbiorn lo que provocó una ola de reacciones entre actores, productores, seguidores y promotores culturales de Nuevo León.

¿Quién era Pamela Marisa Melo Elbiorn?

Pamela Marisa Melo Elbiorn era originaria de Nuevo León y era reconocida por su entrega, talento, sensibilidad, y compromiso con las artes escénicas, lo que provocó que se consolidara como una de las figuras jóvenes más activas del teatro en Monterrey. En su carrera artística participó en obras como Ana Frank, Damas de Horror y otros proyectos que le permitieron conectar con el público local gracias a su versatilidad como actriz, cantante y bailarina.

Pamela también destacó como promotora cultural al ser fundadora de “Puro Teatro Monterrey”, una plataforma enfocada en promover las artes escénicas y generar nuevos espacios para artistas y audiencias en Monterrey, también creó “Monterrey Acapella”. En 2023, la actriz y cantante recibió el Premio Mujer Tec en la categoría Arte y Gestión Cultural gracias a la promoción cultural que hizo.

¿De qué murió Pamela Marisa Melo Elbiorn?

Tras darse a conocer la muerte de Pamela Marisa hasta el momento no se han revelado más información que detalle las causas de su deceso. Con esta pérdida organismos culturales como CONARTE han compartido mensajes de despedida y condolencias para su familia. En redes sociales, colegas señalaron que Pamela Marisa deja un legado importante para el teatro independiente.

Asimismo, varias compañías de teatro u organizaciones han dejado hermosos mensajes de despedida entre ellos también destacan que siempre fue una persona alegre y el apoyo que brindó, principalmente Academy Monterrey publicó un mensaje donde la destacan como una persona que dejará una huella imborrable.

Su presencia, enseñanzas, amor y los momentos compartidos permanecerán siempre en nuestro corazón. Siempre estaremos agradecidos por el apoyo e impulso hacia nuestra academia y productora.