ÚLTIMA HORA: Muere reina de belleza en trágico accidente automovilístico

¡Una noticia triste para el mundo de la belleza! Recientemente se anunció que una importante activista y reina de belleza en México falleció en un accidente automovilístico, una noticia inesperada que sorprendió a los seguidores y familiares de la celebridad.

Hasta el momento ya se han compartido detalles sobre su inesperada muerte. A continuación te detallaremos qué fue lo que exactamente ocurrió con la joven, detalles que siguen sorprendiendo a todos por los sucesos.

¿Qué le pasó a Lucero Ramírez?

Lamentablemente, la víctima mortal en el accidente automovilístico se trató de Lucero Ramírez, quien falleció el 17 de diciembre. Era reconocida por ser una importante activista social y una reina de belleza de Veracruz.

Dentro del trágico accidente, se sabe que iba a tomar un viaje en carretera para comprar juguetes y dulces, artículos que les iba a regalar a menores que vivieran en situaciones vulnerables, siendo una tradición que ella año con año realizaba.

En el medio de Central Noticias: Imagen del Golfo, se explica que iba por la autopista Veracruz-Córdoba de regreso al estado, pero a la altura del municipio de Jamapa, un neumático del coche en el que estaba se reventó, provocando que perdiera el control del auto.

¿De qué murió la importante reina de belleza?

Al darse a conocer el accidente automovilístico, los cuerpos de seguridad y emergencia llegaron con rapidez al percance para auxiliar a la víctima, pero la reina de belleza murió en el lugar de los hechos, por lo que no se pudo hacer nada al respecto debido a las fuertes lesiones que presentaba.

Por otro lado, en el medio de La Crónica, se menciona que la importante activista iba acompañada de dos personas, quienes lograron sobrevivir al fuerte percance para después ser llevadas a un centro médico para recibir la atención profesional. Ahora el público que la conoció lamenta la pérdida, debido a que se trató de una persona importante y querida por sus acciones.