Muere importante actor de cine a los 46 años, salen detalles sobre su fallecimiento

El mundo del cine se encuentra de luto una vez más, puesto que recientemente se anunció el fallecimiento de un importante actor a los 46 años. La noticia ha conmocionado a todos por los hechos, puesto que se trató de alguien reconocido por participar en películas de Hollywood.

La noticia ha entristecido a todos sus seguidores, generando todo tipo de opiniones. Hasta el momento, se han dado a conocer algunos detalles de su muerte; te diremos todo lo que se sabe sobre el tema.

¿Qué le pasó a James Ransone?

Lamentablemente, la víctima mortal se trató de James Ransone, un importante actor de cine que participó en varias producciones de Hollywood. Su muerte ocurrió el viernes 19 de diciembre en su residencia que tiene en Los Ángeles.

El sitio web de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles detalló que, después de hacer las investigaciones correspondientes, su fallecimiento a los 46 años fue clasificado como suicidio, puesto que no se presentaban indicios que indicaran algún tipo de acto delictivo.

Su esposa, Jamie McPhee, en sus redes sociales compartió una campaña para recaudar fondos, los cuales irían a la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales. Posteriormente, el portal de TMZ oficializó la noticia del triste fallecimiento.

¿Quién es James Ransone?

Tal vez para algunos el nombre del importante actor resulte nuevo, pero para muchos otros es alguien reconocido, James Ransone, ya que participó en todo tipo de producciones de cine . El portal de IMDb detalla las películas en las que trabajó el artista que murió a los 46 años:

Teléfono negro 1 y 2

V/H/S/85

Small Engine Repair

What We Found

Siniestro 1 y 2

It: Capítulo 2

Con el anuncio de su muerte, las redes sociales se han llenado de comentarios al respecto, donde lamentan los sucesos del actor, quien se encargó de darle vida a importantes personajes de la pantalla grande, siendo una celebridad que muchos usuarios van a recordar.