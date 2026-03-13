Famoso Influencer, su esposa y su padre mueren al intentar rescatar a una mujer arrastrada por las olas

Una triste noticia sacudió al mundo del entretenimiento al darse a conocer la muerte del querido influencer gastronómico Ben Wood quien falleció junto a su esposa y su padre tras intentar rescatar a una mujer que estaba siendo arrastrada por una fuerte corriente en el mar.

Los lamentables hechos se registraron el pasado 9 de marzo de 2026 en la playa de Algarrobo en Valparaíso, Chile, según reportes, el influencer trató de ayudar a un hombre que intentaba rescatar a su pareja de 26 años que había sido arrastrada por las olas cuando se encontraba caminando a la orilla del mar, al rescate se sumó su esposa María José Duarte Ureta y su padre Norman Ray Wood, sin embargo, el rescate se complicó debido al intenso oleaje.

De acuerdo con versiones oficiales, los hombres de la familia Wood murieron en el lugar, mientras que Duarte Ureta falleció en el hospital luego de ser rescatada con vida. Asimismo, se informó que la mujer que peligraba también falleció, el único sobreviviente fue la pareja de la mujer, quien fue rescatado por la Armada chilena.

Estos hechos han generado conmoción entre internautas debido a que un hecho que era un rescate terminó en tragedia.

¿Tenía familia el influencer Ben Wood y su esposa María José Duarte Ureta?

Tras el triste deceso del influencer estadounidense y su esposa la comunidad gastronómica y cervecera en Chile, en donde Wood había construido una carrera durante más de dos décadas se unieron para darles el último adiós.

Asimismo, a las condolencias y el corazón partido se unen sus dos hijas, quienes a través de redes sociales han indicado que solo quedan ellas, de igual modo destacaron que fue uno de los mejores hombres y que tanto él como su madre serán extrañados a montones.

¿Quién era el influencer Ben Wood?

Ben Wood era un influencer gastronómico originario de Connecticut, Estados Unidos, pero radica en Santiago Chile, en redes sociales se hizo popular por hacer reseñas de hamburguesas, cervezas artesanales y experiencias culinarias.

Además de su trabajo como creador de contenido fue colaborador de diversos proyectos cerveceros convirtiéndose en una figura dentro de esa comunidad.

Asimismo, había realizado su propio negocio el cual mantuvo durante 13 años, sin embargo, recientemente había anunciado que su emprendimiento cerraría.

