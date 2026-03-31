Muere influencer fitness a los 30 en terrible accidente, unas horas después de publicar selfie

En las últimas horas se confirmó en medios internacionales la muerte de Larissa da Silva Machado, una influencer dedicada al ámbito fitness que tenía tan solo 30 años de edad. Perdió la vida tras un accidente a bordo de su moto.

El fallecimiento ocurrió el 27 de marzo, en la ciudad de Manaos, Brasil; el registro indica que el accidente ocurrió a las 5:30 A.M. Se sabe que la creadora de contenido perdió el control de su motocicleta, se estrelló contra un muro de contención y salió disparada del vehículo. Un grupo de amigos suyos atestiguó todo desde un auto que circulaba detrás de ella.

Aunque equipos de emergencia llegaron poco después, la creadora de contenido perdió la vida poco después debido a una lesión cerebral traumática, indica el periódico Daily Mail. El vehículo en el que circulaba quedó destruido.

El medio local Portal Do Holanda reportó que Larissa da Silva Machado había publicado una selfie tan solo horas antes del accidente en que falleció. Se encontraba en un bar, usando un vestido negro.

Se inició una investigación para determinar las circunstancias del accidente y en redes sociales circularon imágenes de la zona acordonada. También se dio a conocer en medios locales que la madre de Larissa había llegado a la escena y autoridades tuvieron que contenerla debido a que se encontraba en estado de shock.

Quién era Larissa da Silva Machado, influencer que falleció en un accidente de moto

Larissa da Silva Machado había comenzado una comunidad en Instagram, dentro de su cuenta donde compartía tips de estilo de vida saludable. También era fan del futbol, en particular del equipo Corinthians. Solía publicar fotografías desde el gimnasio, en destinos tropicales y también de ella a bordo de su motocicleta.

Aunque actualmente su perfil no se puede encontrar, habían aparecido mensajes con condolencias por parte de sus seguidores. "No puedo creerlo, amiga. Descansa en paz", dice uno de los comentarios. "Vi sus últimas fotos en la fiesta, pobrecita", escribió alguien más.