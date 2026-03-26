Muere famosa influencer; sus últimos momentos fueron captados en video

Los usuarios de las redes sociales se encuentran consternados luego de que la reconocida influencer de 21 años, Kübra Karaaslan se quitara la vida lanzándose de un puente a varios metros de altura.

¿Por qué se quitó la vida Kübra Karaaslan?

De acuerdo con la información difundida, la reconocida creadora de contenido Kübra Karaaslan saltó desde el puente Osman Gazi el cual se encuentra en Turquía. Con base en los reportes de algunos medios locales, diversos automovilistas y personas que pasaban por la zona habrían intentado convencer a la joven para que no saltara, sin embargo no funcionó por lo que la influencer decidió saltar al vacío y lamentablemente murió luego del impacto.

Algunos testigos que se encontraban en la zona grabaron el momento previo a que la creadora de contenido se lanzara del puente, video que ha estado circulando en redes sociales. Según se ha reportado, Kübra Karaaslan tenía intenciones claras de acabar con su vida ya que incluso se ausentó de las redes sociales previo a su muerte, pues la creadora cerró sus cuentas en internet. Hasta el momento las autoridades continúan haciendo una investigación exhaustiva para conocer las causas que orillaron a la joven a quitarse la vida

¿Quién era Kübra Karaaslan?

Kübra Karaaslan fue una reconocida influencer de 21 años de edad. Su contenido estaba basado en estilo de vida y su día a día. Debido a sus videos pudo tener una gran comunidad ya que sus clips conectaban con un gran número de personas, mismas que seguían su contenido de cerca a través de la red.

¿Cómo detectar señales tempranas de depresión/ intento de suicidio y cómo prevenirlas?

Es importante estar alerta cuando una persona padece depresión o puede intentar quitarse la vida, detectar señales es fundamental para prevenir el suicidio. Se debe notar si hay cambios en el estado de ánimo y/o comportamiento de la persona así como modificaciones en el sueño o la cantidad de alimentos que se ingiere, es importante comprobar si esa persona comienza a alejarse de los demás o si ha expresado de forma abierta querer quitarse la vida. La prevención puede salvar vidas y puede hacerse a través de una plática sin juicios, con mucho apoyo, y sobre todo con la atención profesional necesaria tomando en cuenta que cada caso es distinto pues no todos los pacientes tienen el mismo contexto.