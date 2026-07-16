Muere querida influencer tras sufrir terrible accidente durante su luna de miel

El mundo de las redes sociales está de luto. Muere la querida influencer Laura Viktoria Härting, tras ser víctima de un terrible accidente en bicicleta mientras se encontraba en su luna de miel. Su lamentable deceso fue confirmado a través de un emotivo comunicado vía Instagram. Laura tenía tan solo 30 años.

También te puede interesar: Hombre irrumpe en estudio de un programa de televisión matutino y ataca a conductor que estaba en emisión

“Laura se dirigió a sus amadas montañas al atardecer. Montañas donde el sol siempre brilla, donde se encuentra la mejor nieve y aguardan las mejores rutas, y donde hay un refugio abastecido con todos sus snacks favoritos. Ahí es donde está ahora, esperándonos”, se lee en el escrito. “Gracias por sus muestras de cariño, su apoyo y sus amables palabras. Es realmente especial que Laura pudiera compartir su pasión con tantas personas, tanto a través de este canal como fuera de él. Hasta que nos volvamos a encontrar en la próxima cima, Laura”.

¿De qué murió la influencer Laura Viktoria Härting? Así fue el terrible accidente que terminó con su vida

Laura Viktoria perdió la vida tras las heridas provocadas por una colisión frontal en bicicleta durante su luna de miel. De acuerdo con diversos medios locales, la influencer practicaba ciclismo con el exesquiador olímpico Peter Runggaldier, con quien chocó directamente en un puerto de montaña al norte de Italia.

El impacto fue tal que la bicicleta de Laura se partió en dos, mientras que el personal de primera línea tuvo que reanimarla antes de poder trasladarla en un helicóptero a un hospital aledaño, donde recibió la debida atención médica. No obstante, 19 días después del accidente, Laura falleció.

Laura Viktoria Härting vía Instagram | Crédito: Instagram (@alltimelaura)

¿Quién era Laura Viktoria Härting?

Laura Viktoria destacó en el mundo de las redes sociales como una influencer de viajes y actividades al aire libre. En su cuenta oficial de Instagram solía compartir postales y videos de su día a día para sus más de 54 mil seguidores.

Descanse en paz, Laura Viktoria Härting.