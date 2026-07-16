3 diseños de delineado de ojos inspirados en balones para ver la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026

Ya casi se termina la temporada más amada por los fans del futbol, pero la pasión no se termina. Si ya tienes el plan para disfrutar la final con familia o amigos, pero quieres expresar tu emoción con tu look, te tenemos una gran idea de maquillaje para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: se trata de delineados de ojos inspirados en la forma de los balones de futbol.

Las siguientes ideas son muy personalizables y casi es garantizado que te harán recibir cumplidos a donde quiera que vayas.

Maquillaje para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: 3 delineados de balones de futbol

1. Balones de futbol en tus párpados

El primero de los diseños que te mostraremos se extiende a lo largo de los párpados superiores, con la forma que tendría un balón partido a la mitad. Se puede lograr a partir de sombra blanca (o maquillaje de fantasía en blanco) y delineador líquido negro; para complementar, puedes trazar una delgada línea tricolor para volver a celebrar que nuestro país fue sede y que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos dio varias alegrías.

2. Debajo del ojo

Muchas ideas de delineados son difíciles de lograr para quienes tienen el párpado encapotado. Si es tu caso, te puede resultar más fácil un diseño así: plasmar un dibujo de balón por debajo de tu ojo.

Para que el look de maquillaje para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tenga más cohesión, puedes delinear tu ojo en 3 colores (por ejemplo, como la bandera de México o el equipo al que apoyes este domingo) y decorar el balón con las mismas tonalidades.

En este tutorial se eligió un tamaño considerable para el balón y hay alto grado de detalle, incluso tiene una red dibujada para simular un gol. Sin embargo, puedes hacer un diseño de tamaño más discreto y con trazos simples.

3. Otra forma de trazar balones para tu maquillaje de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Esta es otra manera más en que puedes trazar balones para tu delineado: apoyándote de tapas u otros objetos circulares. Puedes hacer una sola figura pequeña junto a cada ojo; si prefieres, otra buena idea consiste en hacer balones más pequeñitos para que quepan más.

En el tutorial, nuevamente hay un balón de tamaño considerable que cubre la zona del pómulo. Los mismos tonos que decoran el balón, están presentes en el delineado.