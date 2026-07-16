En redes sociales hay una gran cantidad de videos que, en la mayoría de los casos, no aportan nada a la sociedad. Pero en las últimas semanas se hizo viral un creador de contenido que realizó un experimento en el que puso a prueba la generosidad del pueblo de México al fingir ser vagabundo, sin imaginar lo que le pasaría en este estado, que tiene un municipio que es ideal para casarse debido a su arquitectura colonial.

Daniel Mora es el creador de contenido que se hace pasar por una persona en situación de calle en el Centro Histórico de Zacatecas, donde pide limosnas y ayuda a los transeúntes. En los videos, capta el momento en el que las personas siguen su rumbo sin verlo, pero hay otras que detienen su camino para darle una moneda, como las de 20 pesos conmemorativas del Mundial 2026 que se venden en internet hasta en 1 mil pesos.

Fingió ser vagabundo en este pueblo de México y nadie imaginó lo que le pasaría|Captura de pantalla

El experimento del vagabundo en Zacatecas

En las redes sociales De Rol con el Dany, Mora se hace pasar por vagabundo y pide ayuda monetaria para comer. Solo un menor número de personas ha detenido su caminar para ofrecerle una moneda o alimento, hecho que hace que sean merecedores o merecedoras de una recompensa por su noble corazón.

En los videos que realiza Daniel, también ayuda al prójimo, como la ocasión en la que le dio de comer y dinero a un adulto de 101 años, que se encuentra todos los días en la zona centro pidiendo dinero para sostenerse, o al músico que apoyó al pedir dinero en la calle, mientras este deleitaba a los caminantes con notas en el violín.

En el video más reciente, Dany le compró todas las donas a una vendedora ambulante, con el objetivo de irlas a repartir a un hospital, sobre todo a los familiares de las personas convalecientes que se mantienen a pie del cañón afuera del nosocomio en espera de que su ser querido se mejore.