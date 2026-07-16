Hombre irrumpe en estudio de un programa de televisión matutino y ataca a conductor que estaba en emisión

Esta mañana de jueves 16 de julio se presentó un desafortunado incidente en el estudio del programa matutino estadounidense Today Show. Un hombre irrumpió en el foro y atacó al conductor afroamericano Craig Melvin con comentarios racistas, en plena hora de emisión. A continuación te contamos lo que se sabe sobre la intrusión.

Hombre irrumpe en estudio de televisión y ataca con insultos al conductor Craig Melvin

El incidente ocurrió en Nueva York, específicamente en el Rockefeller Center (en Manhattan), donde se graba el programa cada mañana; eran aproximadamente las 9:00 A.M. en hora local (7:00 A.M. de CDMX). Un hombre cuya identidad se desconoce ingresó a un área exclusiva para personal de la televisora, saltándose los filtros de seguridad. Lanzó múltiples insultos a Craig Melvin, luego de que llegara preguntando por el meteorólogo Al Roker (quien también es afroamericano).

Según han reportado medios como Deadline y People, no hubo heridos en el incidente y el intruso fue arrestado por la policía. La emisión ya había pasado sus primeras 2 horas diarias y todavía le faltaban 2; afortunadamente, el hombre fue detenido antes de que lograra entrar al aire.

Todavía no se han dado declaraciones oficiales o mayor información sobre la identidad o motivación del hombre que irrumpió en el estudio de televisión, pero se espera que surjan en las próximas horas.

El incidente ocurrió el mismo día en que Savannah Guthrie anunció que dejaría temporalmente Today Show para grabar un nuevo proyecto. Desde hace 5 meses el nombre de esta presentadora estadounidense ha aparecido en medios internacionales debido a la desaparición de su madre, Nancy Guthrie; hasta el momento la mujer no ha sido localizada.

Este programa de televisión lleva en emisión desde 1952 y por él han desfilado gran cantidad de conductores. Al Roker, conductor al que buscaba el intruso del foro, ha estado en el programa desde 1996 y es una de sus figuras más emblemáticas.