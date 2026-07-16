Verónica del Castillo revela en EXCLUSIVA detalles de la hospitalización y operación que recibió su padre, Eric del Castillo; ¿cuál es su estado de salud hoy jueves 16 de julio?

En una llamada con Verónica del Castillo para Venga la Alegría, reveló que el actor Eric del Castillo, su padre y una de las figuras más queridas de las telenovelas mexicanas, fue hospitalizado y operado de emergencia debido a un problema de circulación que requería atención inmediata. Ella afirmó que el procedimiento fue exitoso y ya se encuentra recuperándose en casa. De acuerdo con lo que compartió su hija, lo están protegiendo de las malas noticias, por lo que no se ha enterado del reciente fallecimiento de su amiga, Elsa Aguirre.

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¿Qué le pasó a Eric del Castillo?

La noticia la dio a conocer Verónica del Castillo durante el programa de Venga la Alegría, hija del actor. De acuerdo con la información que compartió con Ricardo Casares y Flor Rubio, los médicos detectaron una obstrucción severa en una arteria ilíaca, uno de los principales vasos sanguíneos que llevan sangre hacia las piernas, por lo que tuvieron que hacerle un cateterismo de emergencia.

¿Qué es el cateterismo, procedimiento que le hicieron a Eric del Castillo?

Los médicos tuvieron que realizar un cateterismo vascular, procedimiento mediante el cual colocaron una malla para restablecer el flujo normal de la sangre. Según detalló su hija, la intervención fue exitosa y permitió corregir el problema de circulación de su papá.

¿Cuál es el estado de salud de Eric del Castillo?

La familia confirmó que el actor, quien cumplirá 92 años el próximo 21 de julio, ya fue dado de alta y continúa recuperándose en su domicilio. Sin embargo, en dos semanas deberán realizarle otro procedimiento para aliviar los fuertes dolores de espalda baja que padece luego de tantos años de interpretar sus propias escenas de riesgo.