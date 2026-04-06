Muere influencer tras luchar contra raro y agresivo tipo de cáncer

La situación alrededor de esta influencer se convirtió en un calvario para ella y sus familiares. Por ello, se confirmó la lamentable noticia de su muerte tras pelear cerca de año y medio con un “raro” y agresivo cáncer. La encargada de dar la noticia fue su hija, quien indicó los dolorosos momentos vividos en los momentos finales de Zhu Mingyue.

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¿Qué le pasó a la influencer, Zhu Mingyue?

Zhu Mingyue, quien se registra con 41 años, era una influencer china que hacía contenido para la red social Douyin (versión china de Tikok). Su contenido estaba enfocado en el rubro de belleza y se había ganado una gran base de seguidores, pues ella en general se describía como empresaria. Lamentablemente el cáncer que padeció era sumamente agresivo e incluso la dejó sin vista ya en los meses y semanas finales.

La hija de esta influencer fue la portadora del anuncio del fallecimiento, indicando lo duro que fue para el cuerpo de Zhu los tratamientos a los que tuvo que someterse, aunque siempre manteniéndose fuerte en la medida de los posible. “Durante el último año y medio, la enfermedad la atormentó repetidamente, soportando un dolor físico inimaginable, pero se mantuvo optimista y fuerte. Unos días antes de fallecer, ya ciega y con dificultad para hablar, todavía me tomó de la mano y me consoló: No llores, cariño. Son tiempos difíciles, pero mamá estará mejor en unos días”.

Según reportes de medios internacionales como The Mirror, aseveran que la muerte habría sucedido el 26 de marzo pasado, aunque la hija contó al mundo entero sobre la muerte entre el 29 y 30 de marzo. Por ello, algunos de los usuarios relacionados con su contenido, lamentaron la sensible pérdida.

¿Qué tipo de cáncer padecía Zhu Mingyue, influencer fallecida?

Aunque en general la información alrededor de la muerte indica que fue un cáncer agresivo, pocos aclaran cuál era. Sin embargo, se conoce como rabdomiosarcoma, el cual compartió la propia influencer cuando fue detectada de este grave problema de salud. Y se indica que la problemática alrededor de este tipo de cáncer es por su agresiva forma de atacar los tejidos blandos del cuerpo.

Es decir, según las palabras de la hija, Zhu sufrió mucho, pues su cuerpo se vio severamente afectado. “Mi madre fue una mujer de carácter fuerte toda su vida y nunca se rindió ante la enfermedad. Durante la quimioterapia y la radioterapia, le extrajeron sangre con frecuencia hasta que le resultó casi imposible pincharle las venas, pero apretó los dientes y perseveró, sin siquiera considerar la posibilidad de rendirse”.