Muere famosa actriz de forma INESPERADA; fue una de las más reconocidas por la interpretación de majestuosos papeles

Una vez más el mundo del entretenimiento se viste luto, esto luego de que se anunciara el fallecimiento de Joanna Pettet, una de las actrices británicas más reconocidas dentro del séptimo arte. La muerte de la querida estrella de la pantalla grande sucedió el pasado martes 07 de julio y fue confirmada por su exrepresentante, Pam DuBois.

¿De qué murió la actriz Joanna Pettet?

Hasta el momento se desconoce la causa que originó la muerte de la destacada actriz. Solo hay información por parte de su también amiga Pam DuBois que el fallecimiento sucedió en el Temecula Valley Hospital de California, pues así lo reportó al medio internacional The Hollywood Reporter. Este hecho ha conmocionado a todas las personas que siguieron su carrera de cerca. Por otro lado, muchas personas han remarcado que su partida llega luego de que su hijo de 26 años de edad muriera hace poco más de tres décadas a causa de una sobredosis de heroína.

¿Quién fue la actriz Joanna Pettet?

Joanna Pettet fue una destacada actriz, originaria de Londres quien tuvo una formación en teatro, por lo que destaco en Broadway, pues participó en obras como Take Her, She's Mine, The Chinese Prime Minister y Poor Richard . Sin embargo, obtuvo gran reconocimiento por su debut en cine ya que fue parte de dos de las películas más icónicas de los años sesenta como Casino Royale (1967) y El grupo (1966). Su participación en la pantalla chica también le valió mucho reconocimiento ya que la actriz formó parte de El fugitivo, Los ángeles de Charlie, Vacaciones en el mar, El coche fantástico o Se ha escrito un crimen . El último trabajo que realizó fue Dulce país (1987), dirigido por el cineasta Mihalis Kakogiannis.

Además de su destacada carrera profesional y artística, Joanna Pette fue conocida por haber almorzado con la reconocida actriz y modelo estadounidense Sharon Tate (quién participó en la cinta Valley of the Dolls de1967), el 9 de agosto de 1969, mismo día en el que Tate fue asesinada, junto aJay Sebring, Abigail Folger y Wojciech Frykowski y Steven Parent, por el clan de Charles Manson, un hecho que marcó la historia del cine para siempre.