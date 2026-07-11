Mauricio Mancera sorprende al realizarse prueba de embarazo y revela la IMPACTANTE razón

Recientemente el conductor de televisión Mauricio Mancera compartió un video a través de sus redes sociales en el que dijo que se había realizado una prueba de embarazo, esto causó sorpresa ya que es algo que solo las mujeres se pueden realizar. Sin embargo, Mancera explicó de forma detallada la razón de su acción.

¿Por qué Mauricio Mancera se realizó una prueba de embarazo?

De acuerdo con el destacado presentador Mauricio Mancera, ex conductor de Venga La Alegría, el motivo de que se realizara una prueba de embarazo fue porque este método sirve para que los hombres puedan detectar cáncer en los testículos. “Sirven para detectar cáncer en los testículos porque se genera una hormona que es hormona gonodatropinacorionica humana beta”, fueron las palabras de Mauricio, quien dijo que al salir positiva la prueba es porque el hombre tiene dicha hormona, lo que es altamente peligroso por lo que debe acudir a un urólogo, quien es una médico especialista en el tratamiento de enfermedades del aparato urinario en hombres y mujeres así como del aparato reproductor y genital.

El conductor dijo que al hacerse la prueba no le salió de manera correcta seguir las indicaciones por lo que tuvo que comprar una nueva para repetir el proceso. “Pues no, no estoy embarazado y afortunadamente la salud de mis testículos está en excelente estado porque nunca he sentido un bulto extraño”, fueron las palabras de Mauricio, quien también aprovecho para decir a sus seguidores que si sentían un bulto o algo extraño en sus testículos debían acudir con un médico. “Ojalá este video pueda salvar aunque sea una vida”, fueron las palabras con las que finalizó el conductor su mensaje en redes.

¿Quién es Mauricio Mancera?

Mauricio Mancera Reynoso es un destacado conductor de televisión mexicano, originario de la Ciudad de México y quien se graduó de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Fue conductor de uno de los programas más importantes y reconocidos de la televisión mexicana, Venga La Alegría, en donde trabajó por 8 años aunque en 2022 volvió como invitado especial. Por otro lado, el también actor, participó en MasterChef Celebrity México en 2022 quedando en quinto lugar, poco antes de llegar a la gran semifinal. Actualmente continúa con sus proyectos profesionales y en redes sociales comparte su estilo de vida, viajes y diversas pasiones.