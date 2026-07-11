4 errores que debes evitar al maquillarte si tienes la piel madura

Los maquilladores profesionales han dado a conocer las técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de maquillar la piel madura. Hay cuatro errores que cometen todas las mujeres que hacen que el maquillaje se vea anticuado. Lo importante reside en la técnica.

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En cuanto a los productos no es lo más importante, sino la manera en la que los colocas. Si quieres un resultado fresco y natural pues debes ser consciente a la hora de elegir los tonos, el acabado y cómo colocas el producto sobre todo en el área de alrededor de los ojos y pómulos.

¿Cuáles son los errores que afectan la piel madura?

Uno de los principales errores es usar una sombra muy clara o muy satinada en lo que es el párpado fijo ya que hace que luzcas de los años 80. Además, hace que tu párpado fijo caiga más sobre tu párpado móvil. La alternativa es un tono vainilla mate que ilumina sin hundir la mirada.

En cuanto a otros de los errores es hacer el delineado negro grueso en la línea inferior. Esto endurece la mirada y hace que el ojo se vea caído. Deberías optar por un lápiz marrón en la línea superior, difuminado y sin cortes, que eleva y suaviza el contorno.

Tampoco debes abusar del corrector en forma de triángulo invertido ya que recarga el rostro. Tus ojos se verán más caídos porque estás haciendo un triángulo, estás llevando la luz hacia abajo. La alternativa es aplicar puntos de luz concretos en el lagrimal y el pómulo alto.

Por último, nos centramos en el colorete que causa una apariencia envejecida cuando es muy rosado y lo colocas mal debajo del hueso. Lo que deberías hacer es descargar el blush en tu mano y tomar el producto con la brocha que lo vayas a aplicar desde tu mano, no lo apliques directamente en el rostro.

Así obtendrás un resultado actual y elegante para quienes tienen la piel madura.