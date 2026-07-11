5 diseños de uñas gel que te harán ver más elegante

Las uñas gel son muy elegidas debido a su larga duración por lo que son de las más solicitadas. Las mismas se llevan a cabo por medio de un material acrílico que se fija por medio de un pegamento especial.

Los diseños en gel son muy versátiles debido a que puedes realizar sobre ellas una gran cantidad de diseños. A continuación, te dejamos los mejores diseños que te harán lucir bien todo el tiempo.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas gel?

Manicura francesa

Este es un diseño que no pasa de moda y sigue siendo uno de los favoritos para lucir excelente siempre. Si deseas un acabado más fresco y original puedes optar por sustituir la tradicional línea blanca por una de otro color.

Manicura de gel en amarillo mantequilla

Sin dudas, el amarillo mantequilla es uno de los colores estrellas del verano. Es un tono suave y luminoso que hará resaltar tu bronceado. Puedes agregarle un acabado glaseado.

Uñas de gel en tonos pastel

Por otro lado, nos encontramos con los increíbles tonos pastel que son un clásico del verano. Puedes optar por un solo tono o combinar varios para tener un diseño único.

Tendencia polka dots en tu manicura de gel

Aquí tenemos los lunares que son la tendencia de la temporada y quedan ideal en tus uñas gel. Puedes hacer grandes combinaciones y jugar con las longitudes de los lunares.

Uñas de gel en baby blue

El baby blue o azul bebé es un tono que no puede faltar en este verano. Es un tono suave que puede transmitir frescura y sofisticación. Además, puedes colocar liso para tener un acabado bonito y elegante.

Sin dudas, estos son grandes diseños que no puedes dejar pasar ya que te harán lucir hermosa. Además, su duración es ideal para poder llevarlas con total seguridad a cualquier parte.