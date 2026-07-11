Qué hacer con las sábanas viejas, son un tesoro: cómo reutilizarlas para renovar tus cojines

Las sábanas viejas pueden convertirse en uno de los materiales más útiles para darle un aire completamente nuevo a la decoración de tu hogar. Antes de pensar en desecharlas, vale la pena aprovechar su tela para crear fundas de cojines originales, económicas y totalmente personalizadas. Desde diseños elegantes hasta opciones ideales para habitaciones infantiles, existen alternativas para todos los estilos y niveles de experiencia.

Dales una segunda oportunidad a las sábanas viejas para renovar de una manera auténtica tus cojines

Antes de comprar fundas nuevas, vale la pena mirar esas sábanas que ya no utilizas. Su tamaño, resistencia y variedad de estampados las convierten en un material ideal para crear piezas decorativas que refresquen la apariencia de la sala, la recámara o cualquier rincón del hogar, además de ayudar a reducir el desperdicio textil.

