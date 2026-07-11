Qué hacer con las sábanas viejas, son un tesoro: cómo reutilizarlas para renovar tus cojines
Con un poco de creatividad, esa tela que parecía destinada a la basura puede convertirse en el detalle que haga lucir diferente cualquier espacio de tu casa
Las sábanas viejas pueden convertirse en uno de los materiales más útiles para darle un aire completamente nuevo a la decoración de tu hogar. Antes de pensar en desecharlas, vale la pena aprovechar su tela para crear fundas de cojines originales, económicas y totalmente personalizadas. Desde diseños elegantes hasta opciones ideales para habitaciones infantiles, existen alternativas para todos los estilos y niveles de experiencia.
Dales una segunda oportunidad a las sábanas viejas para renovar de una manera auténtica tus cojines
Antes de comprar fundas nuevas, vale la pena mirar esas sábanas que ya no utilizas. Su tamaño, resistencia y variedad de estampados las convierten en un material ideal para crear piezas decorativas que refresquen la apariencia de la sala, la recámara o cualquier rincón del hogar, además de ayudar a reducir el desperdicio textil.
- Funda clásica con cierre o botones. Si buscas un acabado limpio y duradero, esta es una de las mejores opciones. Solo necesitas cortar dos piezas de tela ligeramente más grandes que el cojín, unir tres lados y colocar un cierre o una hilera de botones en el cuarto lado para poder retirar la funda cuando necesites lavarla.
Las sábanas de algodón son las más recomendables para este proyecto porque mantienen bien su forma y resisten el uso diario. Además, puedes combinar diferentes estampados para renovar varios cojines sin gastar de más.
- Personalízalas con pintura para tela. Si tienes sábanas lisas o blancas, puedes transformarlas en piezas únicas antes de convertirlas en fundas. Utiliza plantillas, esténciles o sellos con pintura especial para tela para crear diseños geométricos, flores, hojas, frases o figuras minimalistas que combinen con la decoración de tu casa.
Como detalle extra, aprovecha los sobrantes para cortar tiras decorativas y hacer moños o lazos que se coloquen en las esquinas del cojín, aportando un acabado artesanal y muy original.
- Crea un diseño patchwork lleno de color. Cuando la sábana está muy desgastada en algunas zonas, no significa que ya no sirva. Basta con aprovechar las partes que aún están en buen estado para cortar cuadros del mismo tamaño y unirlos entre sí, formando una nueva pieza de tela con un efecto patchwork.
Esta técnica permite mezclar distintos colores, estampados y texturas para obtener cojines con mucha personalidad. Es una excelente opción para decorar salas, terrazas o habitaciones con un estilo más cálido y creativo.
- Funda sin costuras con un elegante nudo. Si no sabes coser, también puedes renovar tus cojines en cuestión de minutos. Corta un cuadrado de tela un poco más grande que el cojín, envuélvelo como si fuera un regalo, realiza un nudo firme en el centro y esconde los extremos sobrantes debajo de la tela.
Además de ser la alternativa más rápida, este acabado crea un efecto decorativo moderno que luce muy bien en salas, recámaras y espacios con inspiración japonesa o estilo minimalista.
- Haz cojines gigantes para el suelo. Las sábanas grandes y suaves, especialmente las de franela o algodón grueso, pueden convertirse en cómodos cojines de piso. Solo debes confeccionar una funda de gran tamaño y rellenarla con ropa, toallas o textiles que ya no utilices.
El resultado es un asiento perfecto para crear un rincón de lectura, una zona de juegos para los niños o incluso una cama confortable para perros y gatos, dando una segunda vida tanto a las sábanas como a otros textiles que ya no usas.