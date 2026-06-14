Carmen admite que le da miedo ser la eliminada de MasterChef 24/7 por una sorpresiva razón: “No te voy a perdonar”

Los cocineros de MasterChef 24/7 que tienen delantal negro para la eliminación de este domingo 14 de junio, saben muy bien que cualquiera puede irse y que si quieren conservar su lugar deberán entregar platillos de primer nivel. Y una de las que no ha dejado de pensar en la posibilidad de quedar fuera, es Carmen, quien reconoció que sí le inquieta convertirse en la 5ta eliminada de la temporada 2026 y descubrir todo lo que está pasando en la "vida real".

Así lo contó durante una de las pláticas con sus compañeros, en la que Carmen mencionó que lo que más le preocupa de ser expulsada, es salir y darse cuenta de que su novia terminó con ella mientras estaba dentro de la competencia. "Ay no, imagínate que mi novia ya me haya cortado. No, no. A ver, si me cortas no te voy a perdonar eh, me vas a caer mal", expresó la polémica cocinera.

¿Quién es la novia de Carmen de MasterChef 24/7?

A pesar de que se ha mostrado dispuesta a compartir todo sobre cómo es su vida en Tijuana y siempre está platicando con los demás, Carmen ha preferido mantener los detalles de su relación en privado. Es así que la joven conocida en redes como "Kemocion" únicamente se animó a contar una vez que tiene una novia llamada Jess y cuya relación sería muy estable.

A Carmen le preocupa el futuro de su relación tras salir de MasterChef 24/7|ESPECIAL

Sin embargo, no dio mayor información respecto a si también es creadora de contenido y en sus redes sociales apenas hay rastro de este romance. Asimismo, tampoco han salido publicaciones de apoyo para la participante más controvertida de MasterChef 24/7, a diferencia de lo que ha pasado con personajes como Diego o Antrax, cuyas parejas los han respaldado a la distancia.

¿Quién fue el 5to eliminado de MasterChef 24/7? Ellos son TODOS los cocineros que están en riesgo este 14 de junio

Michelle

Lancer

Pablo

Flor

Carmen

Ricardo

Julio

Daniela

Luis

Diego

Además, todavía falta que Ixdit use su poder del Pin para mandar a uno de los participantes de MasterChef 24/7 que están en balcón a la última etapa del delantal negro. Esto porque el público decidió mediante las votaciones que este fuera su beneficio y ahora la cocinera tendrá que tomar sabiamente una decisión.

No te pierdas de la gala de domingo de eliminación en MasterChef 24/7 a través de la señal de Azteca UNO, en punto de las 20:00 horas. Y si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que pasa con tus cocineros favoritos, sigue las cámaras de acceso total en Disney+.