5 diseños de uñas inspirados en postres para apoyar a tus cocineros preferidos de MasterChef 24/7

Los postres no solo deleitan hasta a los paladares máx exigentes, también pueden ser una gran inspiración para darle vida a lindos diseños de uñas de postres y con mucho estilo. Además, estos modelos que se ven irresistibles son la temática perfecta para darle tu apoyo favorito a los cocineros de MasterChef 24/7 que diariamente se enfrentan a exigentes retos culinarios y tienen clases con prestigiosos chefs del país.

MasterChef 24/7: uñas de postres bonitas para disfrutar de la cocina más famosa de México

Helados cremosos de sabores. Si quieres un manicure colorido y que se robe las miradas en todas partes, el nail art de helado cremoso queda muy bien para este verano 2026. Se trata de apuestas arriesgadas con texturas en relieves de gel para simular los conos y de tonos llamativos que asemejen a tu savor favorito.

5 manicures de postres al estilo MasterChef 24/7|Pinterest

Waffles y hot cakes esponjados. Para los que son amantes de los panqueques, entonces los diseños de uñas de waffles y hot cakes quedan increíble para combinar con el furor de MasterChef 24/7. Estas opciones recrean estos ricos panecillos con trazos minuciosamente trazados; aquí dominan tonos como café, amarillo y beige. Y hasta se le pueden poner tus toppings preferidos.

5 manicures de postres al estilo MasterChef 24/7|ESPECIAL

Donas con chispas de colores. Un postre que es famoso en todo el año gracias a su sabor y sus deliciosas coberturas, son las donas con chispas de colores. Y estos bocadillos igual quedan perfectos para hacer manicure inspirado en postres al estilo de la cocina más famosa de México. Pueden ir en modelos planos hechos solo con esmalte o con relieves de gel.

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Cupcakes con todo y crema batida. Otro postre que todos aman y son el complemento para un buen café a cualquier hora del día, son los cupcakes con coberturas de crema batida y betún. Así que si eres fan de esta receta y quieres demostrar que los retos de repostería con la Chef Lili Cuéllar de MasterChef 24/7

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Uñas aesthetic inspiradas en un pastel de cumpleaños. Si lo tuyo es el nail art minimalista, pero no quieres perderte la oportunidad de apoyar a los participantes de MasterChef 24/7 que siguen en la competencia, también está la opción de hacerte diseños de uñas estilo pastel de cumpleaños. Aquí lo más importante es ponerle muchos colores y algunas texturas que simulen las chispas.