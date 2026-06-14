“No tienen criterio": Camila apunta contra “Las Divas” y señala a la culpable de provocar discordia en MasterChef 24/7

Las enemistades en MasterChef 24/7 cada vez son más evidentes, en especial por todos los conflictos que han protagonizado "Las Divas" con el resto de los cocineros. Y a pesar de que ya han tenido varias conversaciones para tener tregua y poder convivir en paz, Camila sigue sin sentirse cómoda en el ambiente tan pesado que asegura, provoca Carmen, a quien acusó de ser la culpable de que siempre existan peleas.

Así lo compartió durante una plática nocturna con Ixdit y Flor, en la que todas expresaron la molestia contra su compañera porque siempre provoca conflictos con sus actitudes. Además, Camila considera que el resto de los cocineros que se juntan con Carmen solamente le siguen el juego por "quedar bien" y no se dan cuenta de todo lo que provocan cuando se unen para supuestamente molestar a los demás.

"No tienen criterio, siempre es para quedar bien y que piensen que son iguales", expresó la creadora de contenido, que aunque en un principio trataba de mantenerse al margen de problemas y hasta se ganó un premio por ser de las pocas que no hablaba de los demás, finalmente decidió ponerle un alto a aquellos que considera como los "conflitivos", es decir, "Las Divas".

¿Quiénes son "Las Divas" en MasterChef 24/7? Conoce a todos los integrantes de este polémico grupo

Desde la semana 1 en la cocina más famosa de México, empezaron a hacerse evidentes la división de grupitos y quedó claro que no todos los participantes estaban llevándose tan bien. El primero en hablar de este tema fue Ramahá, quien no tuvo reparo al contar que ya había tres "equipos" en MasterChef 24/7: "Los Vaqueros", "Los Yucahuaches" y "Las Divas", a las que señaló como las responsables de desatar conflictos.

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Este clan se conformaba inicialmente por Michelle, Carmen, Daniela, Pablo y Julio. Sin embargo, conforme avanzaron los días fueron uniéndose más participantes y en la semana 4 ya son mayoría. Ahora también están Diego, Claudia, Luis y Lancer, que desde que empezó su conquista por Mich, decidió convertirse en su aliado.