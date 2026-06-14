Querida cantante sufre terrible accidente en carretera; su auto fue pérdida total

Las fuertes lluvias que se han registrado a lo largo del país continúan causando estragos. Entre las recientes víctimas de las condiciones extremas se encuentra la cantante Noelia, quien sufrió un accidente automovilístico al viajar en carretera junto a su esposo, Jorge Reynoso, y su equipo de trabajo. Los hechos sucedieron en Guadalajara, Jalisco.

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¿Qué le pasó a Noelia? Este es su estado de salud tras sufrir accidente en carretera

De acuerdo con los primeros reportes, la intérprete de “Tú” se trasladaba por la carretera de Guadalajara, Jalisco, junto a su esposo y varios miembros de su staff. Debido al número de integrantes, el grupo se desplazaba en dos vehículos. Si bien el trayecto transcurría con normalidad, el pavimento mojado hizo de las suyas y uno de los automóviles perdió el control. Según imágenes que circulan en redes sociales, una de las camionetas quedó destrozada de la parte frontal, por lo que fue pérdida total.

Afortunadamente, todo se quedó en un susto y los involucrados se encuentran bien y con salud. Cabe mencionar que Noelia y Jorge viajaban en una camioneta blindada diferente, por lo que ellos no sufrieron ningún tipo de lesión directa. Aunque testigos aseguran que la intérprete tuvo una fuerte crisis nerviosa al presenciar el impacto.

Horas después de confirmarse el accidente, la estrella tomó su cuenta oficial de Instagram para informar que los involucrados están bien y sólo resultaron con algunos moretones. “Ya está todo en orden. Gracias, ya Gaby y el chofer están en la clínica. Nada grave. Sólo moretones del impacto”, escribió la cantante.

¿Quién es Noelia?

Nacida en San Juan, Puerto Rico, Noelia incursionó en la industria de la música desde muy joven. Con tan sólo 19 años lanzó su primer álbum de estudio, titulado “Noelia”. Gracias a este alcanzó la fama internacional con temas como “Tú” y “Candela”. Actualmente, la cantante tiene 46 años y también se desempeña como actriz y empresaria.