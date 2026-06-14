Ella es la famosa hermana de Diego, el cocinero de MasterChef 24/7 que está en riesgo de eliminación

Esta temporada 2026, Diego es uno de los cocineros de MasterChef 24/7 que han sobresalido por su personalidad auténtica y disposición a aprender. Y aunque es un poco reservado con su vida privada, sí ha dejado claro que sus seres queridos son muy importantes para él; desde su novia Domi a la que le dedica platillos en plena eliminación, hasta su hermana Paula que pide votos para él en cada oportunidad.

¿Quién es la hermana de Diego "Smi-Lee"? Todo sobre la hermana del participante de MasterChef 24/7

Paula De León Carrillo es una joven influencer y cantante mexicana. En sus redes sociales acumula más de un millón de seguidores y se dedica principalmente a la creación de contenido sobre música, moda y estilo de vida.

Es la hermana de Diego "Smi-Lee", uno de los cocineros de MasterChef 24/7 y quien hace apenas unos días sufrió un grave incidente que lo llevó hasta el hospital. Y a pesar de que sus personalidades son muy diferentes, Paula ha dejado claro que es una de las primeras en respaldarlo en este sueño, pues tal como contó en un emotivo video, su hermano siempre soñó con estar en MasterChef 24/7 y desde que era pequeño mostraba interés por la cocina.

Él es Diego, el intrépido cantante que cambió la música por la cocina en MasterChef 24/7

Conocido en redes sociales como "Smi-Lee", Diego De León Carrillo es un cantante y famoso exponente del reguetón mexicano. Tiene éxitos como "El nuevo barrio fino" y "Lluvia de micheladas" con Bellakath.

Por 3era semana consecutiva, Diego es uno de los participantes que tiene mandil negro y está en riesgo de quedar eliminado de la cocina más famosa de México. Además, en días pasados sufrió un percance mientras cocinaba en el viernes de salvación de MasterChef 24/7. No obstante, esto no lo detuvo y trató de dar lo mejor hasta el final, pero tristemente su herida sí fue profunda y tuvo que irse de emergencia a que lo curaran, dejándolo sin posibilidad de defenderse con sus recetas.