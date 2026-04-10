Muere joven reina de belleza a los 22 años, fue diagnosticada con una enfermedad poco común

El luto está inundando la escena de los eventos de modelaje, pues una reina de belleza falleció a los 22 años, esto tras una dura pelea contra un tipo de cáncer poco común. El problema de esto fue que el ataque al cuerpo fue demasiado severo. Ante eso, Helen Carrie Everett no soportó y falleció hace unos días. Esto es lo que se sabe de esta trágica historia.

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¿Qué enfermedad tenía esta joven reina de belleza?

Tal como se indicó, fueron algunos meses en los que esta reina de belleza se enteró de su enfermedad. Helen ganó el certamen de belleza de Miss Carolina en 2025. Lamentablemente unos meses después se confirmó el cáncer en su cuerpo. Sin embargo, nunca se especificó el tipo de cáncer, aunque sí se concretó la gravedad e intensidad.

De los reportes que se tienen, se indica que la joven se sometió a sus debidas quimioterapias, pero todo avanzó muy rápido y su salud se deterioró de manera prácticamente inmediata. Fue gracias a que las redes sociales lo anunciaron, muchos de los que le reconocieron pudieron externar sus condolencias.

Fue en esos espacios (los digitales) donde las personas dejaron sus mensajes de condolencias para una joven que vivió un momento único en su vida, ganando el certamen de belleza en 2025, esto en su natal Carolina del Norte. El fallecimiento se concretó el pasado 5 de abril, pero en estas últimas horas se hizo conocido el caso.

¿Quién era esta reina de belleza fallecida en días pasados?

Helen Carrie Everett era una joven del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. Se sabía que precisamente ganó el ya mencionado certamen de belleza, pero no se tiene más información, salvo del cáncer (que tampoco se especificó) que acabó con su vida. Sin embargo, la gente que estuvo atenta a estos rubros, la recordaron con cariño y junto con familiares y amigos la despidieron.

Por eso la comunidad cercana a ella lamenta el fallecimiento de esa forma y a sus cortos 22 años. Nunca se sabrá, pero podría haber sido el inicio de una prolífica carrera en el entorno del modelaje.