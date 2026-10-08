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Muere famoso artista de regional mexicano durante una TRÁGICA explosión: “Nos toca despedir a un gran músico”

La industria musical se ha vestido de luto luego del lamentable fallecimiento de uno de los músicos más queridos.

Muere Juan David Barranco, integrante de La Imparable Banda Dos Reinas, a los 22 años de edad.jpg
Muere artista de regional mexicano|Crédito: Pexels | Canva

Escrito por: Yulissa Jacinto

El género del regional mexicano se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Juan David Barranco Morales, integrante de "La Imparable Banda Dos Reinas", a los 22 años de edad, esto luego de que fuera víctima de una explosión ocurrida en un taller de pirotecnia ubicado en el municipio de San Pablo Zitlaltepec en Tlaxcala. El saldo en esta trágedia también fue de dos personas heridas. Este hecho ha generado gran conmoción en todos y cada uno de los fans del artista, quién debutó tocando el clarinete en dicha agrupación.

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