¿Murió Laura Bozzo? Exhiben video de la conductora

El mundo del espectáculo y el de las redes sociales están relacionados directamente en la actualidad. Todo lo que sucede en la vida de las famosos se viraliza en las plataformas digitales, pero también sucede inversamente, aunque no siempre con situaciones reales.

Un claro ejemplo de ello es lo que sucedió recientemente con la reconocida conductora de televisión Laura Bozzo. La famosa de 74 años de edad fue víctima de una falsa noticia que se difundió primero en redes sociales y que daba cuenta de su fallecimiento.

¿Murió Laura Bozzo?

Fue en la plataforma TikTok que comenzó a circular un video en el que se anunciaba la muerte de Laura Bozzo. “Acaba de fallecer Laura Bozzo a los 74 años, fue encontrada en el suelo de su casa”, se escucha en la publicación que muestra imágenes de la famosa peruana.

El video, que rápidamente se viralizó y preocupó a los seguidores de la conductora, indicaba que “la principal causa del fallecimiento podría haber sido una cirugía reciente que se había realizado en el rostro”. Afortunadamente, se trató de una falsa noticia que fue desmentida por la propia Laura Bozzo.

¿Qué dijo Laura Bozzo tras el video viralizado?

El video sobre la “muerte” de Laura Bozzo logró ganar terreno en distintas redes sociales y los medios de comunicación dedicados al espectáculo comenzaron a indagar sobre la veracidad del mismo. Sin embargo, fue la propia famosa la encargada de confirmar que ella está vida y muy bien de salud.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Laura Bozzo llevó tranquilidad a su público. La conductora compartió un video en donde se la ve levantarse de una camilla de hospital y junto al cual escribió: “No sé cuántas veces me han dado por muerta, es de locos. Besos a mi público, los amo pronto de regreso”. De esta manera, fiel a su estilo, puso fin a las especulaciones sobre su muerte y se ganó nuevamente el afecto de su fandom.