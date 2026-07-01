Qué hacer con los ganchos de ropa, son un tesoro: cómo reutilizarlos para mantener el clóset en orden

Los ganchos de ropa son imprescindibles a la hora de organizar el armario, pero cuando tenemos muchos pueden volverse un problema y terminar provocando caos. Y es en estos casos cuando hay que aprovechar estas piezas para crear ingeniosos artículos que te permitan mantener todo en su lugar y no hagan que se vea muy saturado de ropa, accesorio y zapatos.

Las 3 mejores ideas para reciclar ganchos de plástico y madera: así puedes optimizar el espacio de tu armario

Como organizador de gorras. Guardar correctamente las cachuchas ayuda a que conserven su forma original y ayuda a que no se vayan deformando con el paso del tiempo. Así que para no tenerlas amontonadas en los cajones y que se maltraten cada que quieras sacar uno, puedes hacer tu propio organizador de gorras con solamente ganchos para reutilizar. Lo único que vas a necesitar son algunas argollas de plástico para poner cada pieza y así aprovechar mejor el espacio.



3 formas para reutilizar los ganchos de ropa en el clóset|Pinterest

Zapatero para el interior del clóset con perchas. Si ya no sabes dónde poner tu calzado para que no se ensucie ni se haga feo, pero tampoco te es posible comprar un mueble especial, prueba con un zapatero muy ingenioso fabricado solamente con ganchos de plástico. Dependiendo del espacio que tengas disponible, puede ir organizado en forma vertical uniendo dos piezas para que sirva de escalón; o bien, con un tubo en la parte baja del clóset e ir poniendo un par por percha.



3 formas para reutilizar los ganchos de ropa en el clóset|Pinterest

Para poner tus cinturones y que no te quiten espacio. Hay veces en las que tenemos muchos cinturones y no encontramos un buen lugar para almacenarlos de modo que estén siempre a la vista para ir combinándolos con los atuendos del día. En estos casos, los ganchos de ropa que ya no uses se pueden convertir en tus mejores aliados de organización porque sirven perfectamente bien para que cuelgues cada pieza y que la silueta no se deforme. Aquí la creatividad para reciclar cosas del hogar es clave

