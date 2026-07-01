¿Qué significan los símbolos que hay en las etiquetas de ropa?

Es muy normal que en las etiquetas de ropa, además de encontrar los materiales con los que está elaborado el textil, puedas localizar algunos símbolos, donde cada uno de ellos te explican la mejor técnica de lavado, con la finalidad de retirar la suciedad sin dañar el material.

Pocos verdaderamente conocen qué representan, es así que te vamos a detallar qué significan para que lo puedas aplicar al momento de hacer su limpieza.

¿Cómo leer las etiquetas de lavado de la ropa?

Podrás observar que en las etiquetas de ropa podemos encontrar varios símbolos, donde cada uno de ellos nos indicará la forma de lavado y secado, logrando cuidar la textura del textil, además de alargar su tiempo de vida útil. Estos es lo que significan:

Trapecio invertido: Podrás encontrar un trapecio volteado, el cual tiene una línea ondulada, esto nos indicará que se puede lavar. Si tiene una mano, es que es posible hacer su limpieza a mano, pero si vemos un tache grande nos explicará que no se puede lavar con agua.

Triángulo: Es indicativo de que podemos usar blanqueador, pero si tiene una cruz, entonces nos dice que no podemos usar ese producto.

Cuadrado: Nos explicara cómo secar la prenda, si tiene un circula en el centro nos detalla el uso de secadora, pero si tiene el círculo y una “x”, entonces nos dice que no debo usar la secadora.

Figura en forma de plancha: Nos indica que podemos usar plancha, mientras que los puntos que tiene en el centro será el nivel de temperatura, conforme más puntos tenga, explicara que podemos usar mayor temperatura.

Círculo: Ese es un indicativo de que podemos hacer una limpieza en seco con facilidad.

¿Cómo se hace el lavado en seco?

Usualmente, en prendas delicadas como la seda, lana o cuero, podemos encontrar el “círculo”, que nos indica que la ropa debe usar una limpieza en seco, con la finalidad de prevenir que se encoja o deforme.

Para su limpieza, puede llevarla a una tintorería en la que usarán materiales propios para el textil, aunque puedes encontrar un kit de limpieza especial para textiles, siguiendo los pasos indicados. Ahora ya conoces qué significan los símbolos que tienen las etiquetas de la ropa, evitando que su textura y tamaño puedan afectarse por un mal manejo.