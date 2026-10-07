Muere la hija de Paquita la del Barrio: ¿De qué murió Martha Elena Martínez a los 48 años?

El mundo del entretenimiento se viste de luto al confirmarse la muerte de la hija adoptiva de la cantante mexicana Paquita la del Barrio, Martha Elena Martínez Viveros, de acuerdo con el Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, municipio de origen de la cantante y su familia confirmó esta lamentable noticia que hoy golpea a la familia de la intérprete de “Rata de dos patas”.

La muerte de Martha Elena se registra un año después del fallecimiento de Paquita, quien perdió la vida el 17 de febrero del 2025 a la edad de 77 años y quién aún sigue siendo recordada por su carrera musical que dejó como legado.

¿De qué murió Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio?

A través de una entrevista EXCLUSIVA que obtuvo el equipo de Ventaneando con Paquito Torres, exmánager de Paquita la del Barrio, expresó que Martha falleció a la edad de 48 años a causa de infarto fulminante este 6 de octubre de 2026 y que en el momento de los hechos se encontraba con su familia. Asimismo, indicó que la hija de Paquita no sabía que pudiera presentar problemas en el corazón, incluso recientemente realizó un viaje. Finalmente, reveló que el funeral se realizará este miércoles 7 de octubre, incluso será cremada y será una ceremonia íntima.

A través de redes sociales ha circulado un comunicado donde indica que ahora las almas de Paquita y Martha se han reencontrado y ahora sus almas están en un lugar lleno de amor y paz.

“Hoy queremos pensar que, más allá de esta vida, madre e hija vuelven a estar juntas; que sus almas se han reencontrado en un lugar lleno de paz, amor y eternidad. Porque los lazos que nacen del amor verdadero jamás se rompen, ni siquiera con la muerte. Nos unimos de corazón al dolor de toda su familia, amigos y seres queridos, deseándoles fortaleza, consuelo y resignación en estos momentos tan difíciles.”.

¿Quién era Martha Elena Martínez Viveros?

Martha Elena fue hija adoptiva de Paquita la del Barrio. Según reportes en 1979 Paquita viajó a Alto Lucero y conoció a la bebé, quien tenía aproximadamente cinco meses y atravesaba problemas de salud y al verla en ese estado decidió llevarla con ella junto con su entonces esposo Alfonso Martínez, quienes la registraron como una de sus hijas.

A diferencia de su famosa madre, Martha Elena llevó durante prácticamente toda su vida una existencia alejada de los reflectores. Sin embargo, después de la muerte de Paquita comenzó a hablar públicamente sobre algunos aspectos de la vida de la intérprete y su familia.